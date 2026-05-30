Coppa del Mondo di canoa slalom, Ivaldi undicesimo a Ljubljana-Tacen nella canadese

L’azzurro della Marina Militare, migliore in qualificazione, non riesce a confermarsi nella finale della canadese maschile e chiude all’undicesimo posto. Domenica spazio al kayak cross con time trial, batterie e finali.

Si chiude con un undicesimo posto la prova di Raffaello Ivaldi nella canadese maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, in corso a Ljubljana-Tacen, in Slovenia.

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Ivaldi paga errori e penalità in finale

L’atleta della Marina Militare si era presentato all’atto conclusivo con grandi ambizioni dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni. In finale, però, non è riuscito a ripetere la prestazione della batteria.

Un salto della terza porta e due tocchi hanno compromesso la sua prova, chiusa con il tempo complessivo di 135.24, distante 57.39 secondi dal vincitore.

Successo dello sloveno Hocevar

A imporsi davanti al pubblico di casa è stato lo sloveno Ziga Lin Hocevar, autore di una manche impeccabile conclusa in 77.85.

Sul podio sono saliti anche il ceco Vaclav Chaloupka, secondo a 2.75 secondi, e un altro sloveno, Luka Bozic, terzo a 3.05.

Non erano riusciti a superare le qualificazioni gli altri due italiani in gara, Martino Barzon e Flavio Micozzi, che hanno terminato rispettivamente al 31° e 32° posto.

Borghi sfiora la finale tra le donne

Nella canadese femminile Elena Borghi ha mancato l’accesso alla finale per appena due posizioni, chiudendo quattordicesima nelle qualificazioni.

Si sono fermate invece in batteria Elena Micozzi e Marta Bertoncelli, rispettivamente 32ª e 35ª.

La vittoria è andata alla ceca Tereza Kneblova con il tempo di 84.27. Seconda la slovena Eva Alina Hocevar a 70 centesimi, terza la svizzera Alena Marx a 1.60 secondi.

Domenica il kayak cross

La tappa slovena si concluderà domenica con le gare di kayak cross.

Il programma prevede il time trial dalle ore 9.30, mentre dalle 14 prenderanno il via batterie a eliminazione diretta e finali.