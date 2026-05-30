Arnaldi è agli ottavi di finale al Roland Garros: battuto Collignon in 5 set

Matteo Arnaldi ce l’ha fatta: ha battuto Collignon in 5 set dopo una maratona di più di cinque ore. Tre italiani agli ottavi di finale

Il tennis italiano vive una giornata storica al Roland Garros 2026. Dopo i successi di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, anche Matteo Arnaldi firma un’impresa memorabile, conquistando gli ottavi di finale al termine di una battaglia epica durata 5 ore e 3 minuti contro il belga Raphael Collignon.

Il ligure, guidato dal coach Fabio Colangelo, si impone con il punteggio di 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, chiudendo il super tie-break decisivo con un perentorio 10-4. La partita è stato un botta e risposta senza respiro.

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Arnaldi parte forte, aggiudicandosi il primo set con autorità, ma Collignon reagisce con grinta, strappando i due parziali successivi grazie a un tennis aggressivo e costante. Quando tutto sembra compromesso, l’azzurro ritrova lucidità: nel quarto set alza il ritmo, recupera il break e forza il quinto.

Arnaldi elimina Collignon e vola agli ottavi di finale

Nell’ultima frazione, la tensione è alle stelle: break e controbreak, palle match annullate, esultanze e frustrazioni. Al super tie-break, però, emerge la forza mentale di Arnaldi: 80 vincenti totali, accelerazioni devastanti e un passante di diritto in corsa per il sigillo finale.

Un successo che premia costanza, carattere e preparazione fisica, proiettando il tennista di Sanremo in top 20 al mondo sulla terra rossa.

Ora ad attenderlo ci sarà il vincitore tra Jaime Faria e Frances Tiafoe, ma intanto Parigi applaude un’altra impresa azzurra. Dopo mesi di lavoro e sacrifici, un periodo molto difficile, Arnaldi ritrova la versione più brillante del suo tennis, confermando che il movimento italiano è in splendida forma. Anche senza Jannik Sinner, per una volta.