Berrettini agli ottavi al Roland Garros: “Non me l’aspettavo, ora devo riposarmi”

Matteo Berrettini va avanti al Roland Garros dopo una lotta di cinque ore contro Comesana: le sue dichiarazioni

Matteo Berrettini vive un’impresa storica al Roland Garros 2026, superando Francisco Comesana in una maratona estenuante durata oltre cinque ore. Il tennista romano si impone con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6, aggiudicandosi il super tie-break finale per 15-13 dopo aver annullato due match point decisivi.

Ora bisogna resettare le emozioni e la stanchezza in vista degli ottavi di finale, dove attende il vincitore tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce. A fine partita, un Berrettini visibilmente esausto non nasconde la grande felicità per questo risultato: “Sono molto stanco ma orgoglioso del mio team e della mia famiglia. Grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto nonostante il caldo e lo svantaggio nei set”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’azzurro riconosce comunque il valore dell’avversario: “Comesana ha giocato una partita incredibile, commettendo pochissimi errori. Il super tie-break è infinito, ma sono riuscito a trovare la forza mentale per chiudere”.

Un grande Berrettini agli ottavi del Roland Garros: un risultato inatteso

Il risultato più sorprendente è la qualificazione agli ottavi dopo una stagione che non aveva dato gioie. Berrettini ammette di non aver mai immaginato alla vigilia: “Non pensavo di arrivare così lontano. Solo il mio staff sa quanto lavoriamo dietro le quinte, fisicamente e mentalmente, per tornare a competere a questi livelli”.

Durante l’incontro, si ripeteva di meritare di essere lì, indipendentemente dall’esito. Ora, dopo questa battaglia titanica, la priorità assoluta è il recupero fisico: “Devo solo riposarmi e godermi questa vittoria”, conclude l’ex finalista di Wimbledon.

Berrettini ora si concentra per il prossimo impegnativo turno con la consapevolezza di aver già compiuto un’impresa sulla terra rossa di Parigi. Ma non finisce qui.