Meeting Triveneto 2026, i risultati di oggi: rivivi l’evento su Sportface TV

Oggi era in programma sulla pista del Draghicchio il “Triveneto Meeting Internazionale”: rivivi l’evento su Sportface TV

L’evento organizzato dalla Polisportiva Triveneto è inserito nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics. Sulla pista di Cologna di Trieste l’ha fatta da padrone l’alta velocità e con grandi nomi dell’atletica internazionale, che non hanno tradito le attese.

Per quanto riguarda i 100 metri maschili, gran tempo di Bayanda Walaza: il sudafricano ha firmato il tempo superlativo di 10.03. Il secondo più veloce è stato uno dei più attesi, Ferninand Omanyala che ha fermato il cronometro a 10.23. Bene anche Filippo Randazzo: l’italiano ha chiuso a 10.30.

Sui 400 metri maschili, il più veloce è stato Mitja Zubin: lo sloveno ha chiuso a 47.68. Poi Cristiano Giovanatto e Alessio Silvestri. Nei 100 metri femminile, ha dominato Arianna Bacelle, brava a chiudere in 11.91. Poi Giulia Signorini e Benedetta Sattin, rispettivamente con 11.94 e 12.02.

CLICCA QUI PER RIVEDERE L’EVENTO COMPLETO SU SPORTFACE TV

I risultati di oggi al Meeting Triveneto 2026

Alessia Minutti è stata la più veloce sui 400 metri donna con 56.95. Bene anche Mevla Naja e Emma Vinante, comunque oltre i 57.

Per quanto riguarda i salti, da sottolineare le prove di Angelo Zhu, Morgan Leoni e Valentino Gaffo rispettivamente sui 200 metri maschili. Sugli 800 metri uomini, invece, il migliore è stato Peyton Craig, seguito da Salahedine Boussaid e Henry Fisher.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nei 200 metri femminili, al primo posto Soraya Pison, seguita da Benedetta Sattin e Linda Andreazzo. L’evento è stato trasmesso sulla piattaforma Sportface TV nella giornata di oggi.