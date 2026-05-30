Champions League, il PSG è campione d’Europa! Battuto l’Arsenal dopo i rigori

Il PSG ha vinto la Champions League per il secondo anno di fila: dopo l’Inter, battuto l’Arsenal dopo i calci di rigore

Un errore di Gabriel, che spara alto sopra la traversa, porta la seconda Champions League di fila nella bacheca del PSG. I parigini giocano male nel primo tempo: vince la strategia difensiva e tattica dell’Arsenal che riesce a imbrigliare il pressing avversario.

La partita si mette subito bene per i Gunners, che passano in vantaggio con un gol di Havertz dopo pochi minuti. Il tedesco è bravo a scappare via alla difesa avversaria e gonfiare la rete. Sembra essere la grande serata di Arteta, ma nel secondo tempo la musica cambia.

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Il PSG attacca e al 65esimo trova il pareggio: Kvratskhelia conquista un rigore, che viene realizzato da Ousmane Dembelé. Il pallone d’oro non sbaglia e fa 1-1. I minuti successivi sono molto tattici ed equilibrati. Nessuno riesce a segnare prima dei calci di rigore.

Il PSG vince la Champions League: errore finale di Gabriel

Si va ai calci di rigore. Per il PSG hanno segnato Ramos, Doué, Hakimi e Beraldo, per l’Arsenal Gyokeres, Rice e Martinelli. Per i francesi errori di Mendes, per gli inglesi Eze e Gabriel. La partita finisce 4-3, il PSG alza al cielo la sua seconda Champions consecutiva.

Il grande lavoro dei campioni d’Europa viene ripagato, mentre l’Arsenal torna in Inghilterra con la grande delusione di essere andati a un passo dal double Premier-Champions League.