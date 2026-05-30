Giro d’Italia 2026, Vingegaard domina anche a Piancavallo e blinda la maglia rosa

Il danese della Visma-Lease a Bike conquista la quinta vittoria di tappa nella corsa rosa e mette il sigillo definitivo sul Giro d’Italia 2026. Ciccone difende la maglia azzurra degli scalatori, mentre domenica è in programma la passerella finale di Roma.

Jonas Vingegaard continua a lasciare il segno sul Giro d’Italia 2026. Il campione danese della Visma-Lease a Bike ha conquistato anche la ventesima e penultima tappa della corsa rosa, la Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo di 200 chilometri, consolidando ulteriormente il proprio primato in classifica generale.

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Quinta vittoria di tappa per Vingegaard

Vingegaard ha attaccato da lontano e ha imposto ancora una volta il proprio ritmo sulle salite friulane, tagliando il traguardo in solitaria dopo 5 ore, 3 minuti e 55 secondi di gara.

Alle sue spalle si sono classificati l’austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team e l’australiano Jai Hindley della Red Bull-Bora-Hansgrohe, entrambi arrivati con oltre un minuto di ritardo dal leader della corsa.

Con questo successo il danese sale a quota cinque vittorie di tappa nell’edizione numero 109 del Giro d’Italia, confermando una superiorità che ha caratterizzato l’intera corsa.

Ciccone conquista la maglia azzurra

Buone notizie anche per il ciclismo italiano. Giulio Ciccone è riuscito a difendere la maglia azzurra e si è assicurato matematicamente la vittoria della classifica degli scalatori.

Nella top ten di giornata sono entrati anche Damiano Caruso, ottavo al traguardo, e Davide Piganzoli, decimo, protagonisti di una prova convincente sulle montagne friulane.

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Domani la passerella finale a Roma

Archiviata l’ultima vera tappa di montagna, il Giro d’Italia 2026 si prepara al tradizionale epilogo nella Capitale. Domenica andrà infatti in scena la Roma-Roma di 131 chilometri, che salvo clamorosi colpi di scena consegnerà ufficialmente la maglia rosa a Jonas Vingegaard.

Il danese ha commentato così il successo di Piancavallo:

“Sono un ciclista, mi piace vincere. Quando è stato possibile ho cercato di farlo. Oggi volevo la tappa e ci sono riuscito grazie al sostegno della squadra. Dopo cinque vittorie mi godrò la giornata di domani a Roma”.

Ordine d’arrivo della 20ª tappa