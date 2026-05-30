Roma 2026, Tallarico e Fusetti nuovi campioni italiani di sciabola U17: rivivi l’evento su Assalto

Si è conclusa la terza giornata di campionati italiani cadetti e giovani: cosa è successo oggi e i nuovi campioni

La terza giornata dei Campionati Italiani Giovanili “Roma 2026” consegna alla storia della scherma italiana i nomi di Tommaso Tallarico e Vittoria Fusetti, entrambi atleti del Petrarca Scherma Padova, trionfatori nella sciabola categoria Cadetti. Una giornata di fuoco a Roma, mentre fuori c’era un clima molto caldo, estivo.

Nella gara maschile, la finale è stata un vero thriller: Tallarico, sotto di tre stoccate e con tre match point contro, ha mostrato un temperamento d’acciaio, rimontando punto su punto fino al 15-14 decisivo su Jacopo Sciullo (Lazio Scherma Ariccia). Un oro sudato che premia costanza e freddezza.

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Fusetti trionfa al femminile: nuova campionessa di sciabola U17

Dominio confermato nel femminile, dove Vittoria Fusetti ha siglato il “bis” per il Petrarca. In finale, la nuova campionessa ha controllato l’incontro, imponendosi per 15-12 su Leonilda Buenza (Dauno Foggia) con una scherma intelligente e precisa.

Sul terzo gradino, Ginevra Bigagli (Piccolo Teatro Milano) e Bianca Morello (Accademia Musumeci Greco). Questi risultati consolidano il Petrarca Scherma come vivaio d’eccellenza per la sciabola giovanile italiana.

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Per Tallarico e Fusetti si aprono ora le porte delle prossime competizioni europee di categoria, con la consapevolezza di aver battuto i migliori coetanei nazionali. La kermesse romana prosegue con le prossime armi, mentre il movimento azzurro celebra una nuova generazione di campioni. Continuate a seguire i campionati italiani su Assalto – piattaforma Sportface TV.