Internazionali d’Italia 2023, Djokovic a fine allenamento con Sinner: “Forza Milan, sempre”

L’appuntamento più atteso di questo martedì 9 maggio agli Internazionali d’Italia 2023 non era una partita bensì un allenamento. Alle ore 16:30, sul Campo 5 si sono infatti ritrovati Novak Djokovic e Jannik Sinner. Come prevedibile, c’è stato un bagno di folla non indifferente – seppur a distanza visto che il campo in questione non è raggiungibile dal pubblico – con una grande quantità di tifosi che si è radunata sulle tribune dei campi circostanti (6, ma anche 3 e 4). I due si sono inizialmente riscaldati, per poi disputare un set intero, vinto dal serbo per 6-3. Ad accomunare Djokovic e Sinner, oltre ovviamente al tennis, è però anche la fede per il Milan. A tal proposito, nel momento in cui ha lasciato in campo dopo due ore intense di allenamento Djokovic ha gridato “Forza Milan, sempre“.