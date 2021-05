Internazionali BNL d’Italia 2021: Travaglia gestisce il solito Paire, si confermano Sinner e Musetti

by Alessandro Affatato

Jannik Sinner - Foto Ray Giubilo

Gli Internazionali BNL d’Italia sono entrati nel vivo nella giornata odierna e tanti, ben sei, sono gli azzurri che hanno disputato il rispettivo match di primo turno.

Stefano Travaglia è il primo della pattuglia azzurra ad essere sceso in campo e, nonostante un po’ di tensione dovuta all’esordio, ha gestito con relativa tranquillità l’esuberanza a tratti folle di Benoit Paire. Il 6-4 6-3 finale è il perfetto riassunto della partita, che ha visto il classe ’91 marchigiano giocare il suo solito tennis solido e potente da fondocampo. Ciò gli ha permesso di prevalere in un primo set equilibrato. Nel secondo Travaglia ha invece semplicemente fatto la perfetta comparsa nello “show” del suo avversario. Quest’ultimo, infatti, da metà del parziale si è lasciato completamente andare a causa di un suo servizio da lui giudicato nettamente buono ma chiamato fuori dall’arbitro. Dopo aver sostanzialmente “regalato” il secondo set e, di conseguenza la partita, Paire ha infine proseguito nel suo siparietto fotografando più volte il segno del servizio “incriminato”. Questo successo proietta, per il secondo anno consecutivo, il 29enne azzurro al secondo turno del Masters 1000 capitolino. Ora attende il vincente del match fra Denis Shapovalov, uno dei massimi esteti del tennis mondiale e semifinalista nella scorsa edizione degli Internazionali, e il polacco Kamil Majchrzak, bravo a superare il complesso labirinto delle qualificazioni.

Terza partecipazione al Foro ed altrettanti successi in avvio per uno strabordante Jannik Sinner. Il Next Gen altoatesino supera con un nettissimo 6-2 6-4 il francese Ugo Humbert. Performance eccellente da parte del numero 2 d’Italia, che ha impostato spesso gli scambi sul ritmo ed ha aggiunto improvvise accelerazioni con entrambi i fondamentali. Poco da fare per il “pianista di Metz”, costretto a subire per tutto il corso del match l’iniziativa del suo avversario. Sinner ha dimostrato di aver superato appieno l’inaspettato KO a Madrid con Popyrin e prenota così il pass per l’affascinante sfida di secondo turno con il “Re della Terra”: Rafael Nadal. Sarà la rivincita del quarto di finale giocato lo scorso anno a Parigi, in cui Jannik fece tremare per più di un set e mezzo la leggenda iberica nel suo “regno”.

Il terzo successo azzurro di giornata, in ordine di tempo, è quello più inatteso. Gianluca Mager, in tabellone con una wild card, ha sorpreso col suo tennis estremamente propositivo ed una prima sostanziosa il numero 23 del mondo: l’australiano Alex De Minaur, sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3. È vero, la terra battuta non è la superficie prediletta dal 22enne di Sidney ma ciò non ridimensiona affatto la qualità di tennis espressa dal tennista sanremese. Per lui si tratta della prima affermazione al Foro Italico ed anche di una prima volta a livello Masters 1000. Quest’inaspettata vittoria lo proietta al secondo turno in cui noi italiani speriamo di assistere a quello che sarebbe un derby molto interessante con Lorenzo Sonego. Quest’ultimo avrà tuttavia il suo bel da fare al primo turno: dovrà infatti vedersela con Gael Monfils, quattordicesima testa di serie del tabellone.

Finite le note liete della giornata? No. Nel tardo pomeriggio arriva infatti la vittoria dell’altro “prodigio azzurro”: Lorenzo Musetti. Il classe ’02 di Carrara, anche lui in tabellone con una wild card, ha approfittato del ritiro di Hubert Hurkacz sul 6-4 2-0 in suo favore. Sino a quando si è giocato ed al netto dei problemi fisici del polacco, il Next Gen azzurro ha sciorinato colpi di estrema eleganza tecnica ed ha messo in mostra grande lucidità anche dal punto di vista tattico contro un avversario che cerca di aggredirlo praticamente in ogni scambio. Quella odierna è la terza affermazione per Musetti nel tabellone principale al Foro Italico, dopo le stupende imprese registrate lo scorso anno ai danni di Stan Wawrinka e Kei Nishikori, e gli permette di approdare ai sedicesimi. Il suo avversario sarà il “big server per eccellenza”: lo statunitense Reilly Opelka.

Prosegue, invece, il momento complicato per Fabio Fognini. Il numero 3 d’Italia, all’esordio nel suo quattordicesimo torneo al Foro Italico, si è schiantato contro l’estrema concretezza di un Kei Nishikori sempre più in ripresa. L’ex numero 4 del mondo sin dalle prime battute ha comandato le operazioni e, escludendo la parziale rimonta di Fabio dallo 0-3 al 3-3 nel primo set, non ha mai sofferto dal punto di vista del gioco né tantomeno dal punto di vista del punteggio. Pochi I “lampi” del ligure, tra l’altro concentrati per l’appunto nei tre game già menzionati in precedenza. Nel resto della partita tanti sono stati gli errori e le difficoltà per il numero 28 del mondo, ampiamente palesate già nelle due settimane precedenti a Barcellona e Madrid. La speranza è di rivedere un altro Fognini in vista dell’appuntamento clou della stagione sul rosso: il Roland Garros. Per ciò che concerne Nishikori, invece, il cammino prosegue ed ora prevede la sfida con il sempre temibile Pablo Carreno-Busta, che agli Australian Open di quest’anno lo ha sconfitto in tre set.

Non si conclude, purtroppo, con esito positivo per i colori azzurri anche l’esordio di Camila Giorgi. L’azzurra al rientro nel circuito dopo un mese e mezzo di stop forzato a causa del Covid-19 è stata sconfitta al termine di un match a dir poco assurdo dalla spagnolo Sara Sorribes Tormo, che ha prevalso con il punteggio di 7-6 6-7 7-5, dopo quasi 4 ore di battaglia. Partita epica con infiniti capovolgimento di fronte, in cui Camila spesso è riuscita ad infrangere la strenua difesa della nativa di Castellon de la Plana ma ha ceduto nel momento di chiudere l’incredibile sfida. Tantissimi I rimpianti per la 29enne marchigiana, che si è trovata avanti 4-0 nel set decisivo ed ha anche avuto un set point nel primo parziale. Un vero peccato per la numero 1 d’Italia, che è andata vicinissima alla sua seconda vittoria al Foro (prima ed unica con Cibulkova nel 2014) e ad una sfida affascinante con la “giocatrice del momento”: la bielorussa Aryna Sabalenka, recente vincitrice in quel di Madrid.