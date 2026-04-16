Infortunio Alcaraz, Sinner allunga da primo al mondo: come cambia il ranking

Carlos Alcaraz è stato costretto a ritirarsi da Barcellona: a questo punto, Sinner è sicuro di restare primo al mondo. I prossimi appuntamenti

Il peggio è arrivato per Carlos Alcaraz. Nonostante la vittoria all’esordio a Barcellona, il numero 2 al mondo è stato costretto a dare forfait per un problema al polso parecchio fastidioso e che non gli ha permesso di portare avanti la sua rimonta nel ranking.

Infatti, solo vincendo l’Atp avrebbe potuto davvero tornare primo al posto di Jannik Sinner, ma ciò non accadrà, almeno a stretto giro di posta: “Dopo gli esami, abbiamo visto che è un infortunio più serio di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo affinché non mi influenzi in futuro”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

E quindi: “Con molta tristezza, devo tornare a casa per iniziare il recupero il prima possibile con il mio team, con i dottori e il fisioterapista, e cercare di tornare il più sano possibile per i tornei che avrò in futuro”.

Sinner primo almeno fino agli Internazionali d’Italia? Lo scenario

Alcaraz non può difendere i punti derivati dalla finale dello scorso anno a Barcellona, quindi ora è lontano 390 punti da Sinner. In sintesi, l’italiano resterà primo al mondo almeno fino a Madrid.

Ma se Alcaraz dovesse dare forfait anche in quel caso, l’altoatesino sarebbe primo almeno fino a Roma. E con ottime prospettive di restarci per tutta la stagione sulla terra rossa. Infatti, da ora al Roland Garros, l’azzurro difenderà 1950 punti sulla terra rossa, mentre l’iberico altri 3.000.