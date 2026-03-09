Indian Wells, Sinner e Opelka eliminati in doppio. Bene Vavassori

Jannik Sinner non ce l’ha fatta ad andare avanti nel torneo di doppio a Indian Wells. È stato eliminato dai primi al mondo insieme a Opelka

Non è stata una serata facile per Jannik Sinner a Indian Wells, ma c’è da dire anche che non era il suo principale obiettivo. Il numero 2 al mondo ha deciso di cimentarsi anche nel torneo di doppio in quest’ATP 1000, ma le cose non sono andate bene.

In coppia con Opelka, oggi ha dovuto affrontare due maestri della disciplina, gli spagnoli Granollers e Zeballos, primi al mondo. Il tabellone non è stato clemente con uno dei migliori sportivi italiani del momento.

E non hanno concesso nulla anche gli spagnoli, che hanno gestito bene i break accumulati e hanno servito meglio dei diretti avversari, portando a casa una prestazione molto solida. Il tutto si è tradotto in un 4-6, 4-6 che obbliga Sinner ad allontanare le aspirazioni in doppio. Ma forse era anche giusto così.

Vavassori e Erler sono agli ottavi nel torneo di doppio

Per l’Italia è comunque arrivata una buona notizia nella serata di oggi. Andrea Vavassori, infatti, a differenza di Sinner, si è qualificato agli ottavi di finale del torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 Indian Wells.

In coppia con Alexander Erler ha superato il britannico Luke Johnson e il polacco Jan Zielinski. È arrivata una bella vittoria in rimonta con il punteggio di 6-7 (5) 7-5 [10-8] dopo un’ora e 52 minuti di gioco. Ora si guarda avanti: il prossimo turno sarà contro gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni.