L’Italia sogna alle Paralimpiadi: il medagliere aggiornato

È stata un’altra grande giornata per l’Italia alle Paralimpiadi: il medagliere aggiornato dopo le ultime medaglie per gli Azzurri

Sognare non costa nulla, ma per l’Italia sta diventando una piacevole abitudine a Milano Cortina. Dopo gli ottimi risultati ottenuti alle Olimpiadi, diversi atleti stanno portando in alto il tricolore con grandi prove, in grado di far gioire ancora una volta tutta la nostra nazione.

Oggi 9 marzo è stata la volta di Chiara Mazzei e la guida Nicola Cotti Cottini. La ragazza ha conquistato l’oro nel Super-G femminile ipovedenti AS2. Si tratta già della seconda vittoria in questa disciplina. E non solo.

Infatti, abbiamo portato a casa anche l’argento dell’esordio in discesa libera. Al quarto posto, poi, si è piazzata Martina Vozza con la guida Ylenia Sabidussi.

L’argento di Bertagnolli e il medagliere aggiornato

Ma è stata anche la giornata di Giacomo Bertagnolli (Fiamme Gialle) che si è preso la medaglia d’argento nel superG maschile vision impaired con la guida Andrea Ravelli. Un altro oro era in canna per gli Azzurri, ma è sfumato per soli 16 centesimi.

Al primo posto, si è piazzato – anche con un po’ di fortuna – l’austriaco Aigner. Terzo il canadese Ericsson. Stiamo entrando nel vivo delle Paralimpiadi e molte sfide attendono ancora l’Italia: di seguito il medagliere aggiornato.