Indian Wells parte col botto: Shapovalov sorprende Tsitsipas, Berrettini soffre e passa

Il Masters 1000 di Indian Wells inaugura la parte “americana” del calendario ATP e apre il Sunshine Double con Miami. Nei primi giorni la sabbia californiana tende a livellare i valori: ne escono spesso parte lunghe, scarti minimi e qualche nome inatteso capace di prendersi la scena.

Il tabellone ha cominciato a muoversi dalla metà bassa, e già dal day 1 si è capito che qui non esistono turni di riscaldamento. Ogni turno può cambiare la geografia del tabellone.

Colpo Shapovalov, Monfils avanti, Svajda sorprende

Il match più atteso sorde a Denis Shapovalov, che piega Stefanos Tsitsipas in tre set (6-2, 3-6, 6-4) alternando accelerazioni improvvise e tenuta nei momenti chiave dopo il rientro del greco. Nel resto della giornata spicca anche Gael Monfils, in campo con una wild card: il francese supera il canadese Alexis Galarneau 6-3, 6-4 e si guadagna un secondo turno dal sapore forte contro Felix Auger-Aliassime.

Tra gli scossoni del programma c0è Zachary Svajda, capace di eliminare Marin Cilic (7-6, 6-4), mentre altri incontri scorrono senza strappi ma con indicazioni utili: Fonseca passa con Collignon, Berg elimina Struff e Giron rimonta Navone. Tra i “servizi pesanti”, Opelka supera Quinn e Walton regola Halys.

Berrettini resiste, Bellucci si ferma: attesa per i big

Per l’Italia arrivano sensazioni opposte. Matteo Berrettini firma una vittoria di carattere contro Adrian Mannarino (4-6, 7-5, 7-5), nonostante i crampi e un finale di sofferenza. Un successo, questo, che gli riapre la strada verso la rivincita con Alexander Zverev, battuto dal romano nelle ultime due sfide dirette. Si chiude invece subito il percorso di Mattia Bellucci, battuto dal canadese Gabriel Diallo dopo una partita combattuta.

Intanto il secondo turno discesa altri incroci interessanti: Musetti se la vedrà con Marton Fucsovics, avversario mai affrontato; Flavio Coboli incrocerà Miomir Kecmanovic, recude da un passaggio agevolato per ritiro di Altmaier; Sinner, invece, troverà il qualificato ceco Dalibro Svrcina, in una sfida inedita.