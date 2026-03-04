Conegliano senza paura: 3-0 a Busto e semifinale scudetto in cassaforte

La serie dei quarti playoff di A1 femminile dura lo spazio di due partite: Conegliano bissa il successo di gara 1 e, nella tana di Busto Arsizio, firma una vittoria netta che vale l’accesso alle semifinali Scudetto.

Dopo qualche difficoltà nel primo confronto al PalaVerde, le Pantere cambiano marcia e impongono la legge con un secco 3-0 (25-16, 25-17, 25-15) chiudendo così la pratica in poco più di un’ora.

Partenza a razzo e gestione da corazzata

Il copione è chiaro fin dall’inizio: Conegliano scappa nelle prime fasi di ogni set e non concede alle “Farfalle” il tempo di costruire inerzia. La differenza tecnica e di ritmo tra la prima della regular season e l’ottava classificata emerge subito, con le venete capaci di trasformare ogni break in un allungo definitivo.

Il risultato è una gara “senza patemi”, dove l’Immolo controlla cambi palla e transizioni, limitando le fiammate di Busto e portando a casa tre parziali praticamente fotocopia per solidità e continuità.

Muri, stelle e calendario: Chirichella alza il fortino

Tra le protagoniste spiccano i colpi pesanti: Isabelle Haak guida l’attacco con 17 punti, Zhu Ting ne aggiunge 13, mentre Fataoumatta Sillah viene preferita a Gabi, tenuta a riposo in via precauzionale. Importante anche il contributo del centro: Sarah Fahr chiude con 7 punti e 2 muri, ma la scena se la prende Cristina Chiricella, dominante a rete con 11 punti e 5 “stampatone”.

Dietro, la solita garanzia: Monica Di Gennaro dà equilibrio e qualità alla fase difensiva. Per Busto no bastano Gennari (10 punti), Obossa (8) e Torcolacci (5). Ora Conegliano attende in semifinale la vincente di Chieri-Novara, ma prima c’è un altro snodo: l’andata dei quarti di Champions contro Zeren Sport Ankara.