Sport in TV oggi: Paralimpiadi Milano-Cortina, Indian Wells, Atletica ed Eurolega

Il programma completo dello sport in TV giovedì 5 marzo
Giornata ricchissima di eventi sportivi quella di giovedì 5 marzo, con numerosi appuntamenti tra sport invernali, Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, tennis a Indian Wells, basket di Eurolega, volley e molto altro.
Il palinsesto televisivo propone gare sin dal mattino con le discipline invernali e il curling paralimpico, per arrivare alla prima serata con tennis, basket e volley.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Sport in TV oggi: il programma completo
Mattina
8.30 – Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti
Provisional Competition Round femminile
📺 Nessuna copertura tv / streaming
10.05 – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Curling in carrozzina, round robin doppio misto
-
Cina-Lettonia
-
Estonia-Italia
-
Giappone-Stati Uniti
-
Gran Bretagna-Corea
📺 Rai Sport HD, Rai Play
10.15 – Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti
Provisional Competition Round maschile
📺 Nessuna copertura tv / streaming
11.00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Val di Fassa
Seconda prova discesa femminile
📺 Nessuna copertura tv / streaming
11.00 – Sci alpinismo, Europei Shahdag
Staffetta mista
📺 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
13.00 – Atletica leggera
Campionati italiani master indoor – Ancona
📺 Atletica Italiana TV
Pomeriggio
14.00 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti
Qualificazioni LH HS130 femminile
📺 Nessuna copertura tv / streaming
14.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20
India-Inghilterra
📺 ICC.TV
15.15 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti
LH HS130 femminile
📺 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
17.05 – Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti
15 km individuale femminile
📺 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
Sera
19.00 – Speed skating, Mondiali sprint
500 e 1000 metri uomini e donne
📺 Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max
19.05 – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Curling in carrozzina, round robin doppio misto
-
Stati Uniti-Estonia
-
Corea-Giappone
-
Lettonia-Gran Bretagna
-
Italia-Cina
📺 Rai Sport HD, Rai Play
Prima serata
20.00 – Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells
1° turno
-
Arnaldi-McDonald (5° match dalle 20.00)
-
Maestrelli-Hijikata (5° match dalle 20.00)
📺 Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV
20.00 – Tennis, WTA 1000 Indian Wells
1° turno
-
Errani/Paolini-Cristian/Tauson (2° match dalle 20.00)
📺 SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
20.00 – Volley femminile, Serie A1
Bergamo-Savino Del Bene Scandicci
📺 DAZN, VBTV
20.30 – Basket, Eurolega
Olimpia Milano-Barcellona
📺 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
20.45 – Basket, Eurolega
Real Madrid-Virtus Bologna
📺 Sky Sport Basket, Sky Go, NOW