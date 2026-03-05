Sportface TVOriginals
Sport in TV

Sport in TV oggi: Paralimpiadi Milano-Cortina, Indian Wells, Atletica ed Eurolega

Franz Monaco
-
Tennis China Open
Il programma completo dello sport in TV giovedì 5 marzo

Giornata ricchissima di eventi sportivi quella di giovedì 5 marzo, con numerosi appuntamenti tra sport invernali, Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, tennis a Indian Wells, basket di Eurolega, volley e molto altro.

Il palinsesto televisivo propone gare sin dal mattino con le discipline invernali e il curling paralimpico, per arrivare alla prima serata con tennis, basket e volley.

Sport in TV oggi: il programma completo

Mattina

8.30 – Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti
Provisional Competition Round femminile
📺 Nessuna copertura tv / streaming

10.05 – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Curling in carrozzina, round robin doppio misto

  • Cina-Lettonia

  • Estonia-Italia

  • Giappone-Stati Uniti

  • Gran Bretagna-Corea
    📺 Rai Sport HD, Rai Play

10.15 – Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti
Provisional Competition Round maschile
📺 Nessuna copertura tv / streaming

11.00 – Sci alpino, Coppa del Mondo Val di Fassa
Seconda prova discesa femminile
📺 Nessuna copertura tv / streaming

11.00 – Sci alpinismo, Europei Shahdag
Staffetta mista
📺 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

13.00 – Atletica leggera
Campionati italiani master indoor – Ancona
📺 Atletica Italiana TV

APP campionato ITALIANO INDIV E SOCIETà INDOOR MASTER

Pomeriggio

14.00 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti
Qualificazioni LH HS130 femminile
📺 Nessuna copertura tv / streaming

14.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20
India-Inghilterra
📺 ICC.TV

15.15 – Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti
LH HS130 femminile
📺 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

17.05 – Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti
15 km individuale femminile
📺 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Sera

19.00 – Speed skating, Mondiali sprint
500 e 1000 metri uomini e donne
📺 Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max

19.05 – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Curling in carrozzina, round robin doppio misto

  • Stati Uniti-Estonia

  • Corea-Giappone

  • Lettonia-Gran Bretagna

  • Italia-Cina
    📺 Rai Sport HD, Rai Play

Prima serata

20.00 – Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells
1° turno

  • Arnaldi-McDonald (5° match dalle 20.00)

  • Maestrelli-Hijikata (5° match dalle 20.00)
    📺 Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.00 – Tennis, WTA 1000 Indian Wells
1° turno

  • Errani/Paolini-Cristian/Tauson (2° match dalle 20.00)
    📺 SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

20.00 – Volley femminile, Serie A1
Bergamo-Savino Del Bene Scandicci
📺 DAZN, VBTV

20.30 – Basket, Eurolega
Olimpia Milano-Barcellona
📺 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.45 – Basket, Eurolega
Real Madrid-Virtus Bologna
📺 Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

