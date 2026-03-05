Da Maia a Pesaro: l’Acrobatica azzurra riaccende i motori verso il Mondiale di casa

La stagione 2026 della ginnastica acrobatica italiana riparte dal Portogallo con un appuntamento che segna, di fatti, il rientro nel circuito internazionale. Dal 6 all’8 marzo, a Maia, l’Italia sarà impegnata in un doppio evento: la FIG Word Cup e il MIAC, due competizioni ravvicinate che aprono il cammino dell’anno e riportano le formazioni azzurre nel cuore della scena internazionale.

Non è solo una “prima tappa”: è l’inizio di un percorso pensato per crescere gara dopo gara, fino al grande obiettivo di fine stagione.

La squadra per Maia: chi scende in pedana e chi guida la missione

La Direzione Tecnica Nazionale, guidata da Erica Loiacono, ha ufficializzato la delegazione. In pedana sono attese Elisa Cahieraldo, Alessandra Scarabattolo e Gaia We Lisco dell’Emerald Gym Project, insieme a Cloe Palella e Michela Federico della Ginnastica Grugliasco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Atlete chiamate a misurarsi con una disciplina in cui precisione, sincronismo ed equilibrio contano quanto la fiducia reciproca. La stessa Loiacono seguirà la trasferta anche come capo delegazione, mentre la presenza federale sul piano regolamento sarà assicurata dagli ufficiali di gara Monica Casagrande e Elena Brambilla.

Dal 2025 al 2026: obiettivo Pesaro con segnali di crescita

L’appuntamento di Maia arriva dopo un 2025 costruito a “strati”, con risultati incoraggianti. Tra i primi segnali, il Saxony Cup di Riesa, dove le coppie italiane hanno raccolto piazzamenti importanti, a partire dal successo nella categoria 12-18 di Sofia D’Errico e Camilla Poerio. Il vero salto di qualità, però è maturato agli Europei in Lussemburgo: il duo junior D’Errico/Poerio ha centrato tre bronzi (balance, dynamic e classifica generale), consolidando la propria credibilità internazionale. Anche tra i senior, la coppia mista Ferrarsi/Lucà e il trio Machieraldo/Scarabottol/Lisco hanno accusato risultati utili ed esperienza.

Ora il 2026 ha un significato speciale: a Pesare, alla Vitrifrigo Arena, si disputeranno i Mondiali. Prima toccherà alle competizioni giovanili (17-20 settembre), poi ai sento (24-27 settembre). Maia diventa quindi il primo passo di un crescendo che, routine dopo routine, punta dritto al Mondiale di casa.