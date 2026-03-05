Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: Bertò e Ioriatti vincono all’esordio paralimpico contro la Corea

La coppia azzurra di doppio misto supera la Repubblica di Corea per 7-5 nella serata di mercoledì 4 marzo. Oggi due nuove partite: alle 10:00 contro l’Estonia e alle 19:00 contro la Cina.

L’Italia del wheelchair curling è partita con il piede giusto ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Nella serata di mercoledì 4 marzo, la coppia azzurra del doppio misto formata da Orietta Bertò e Paolo Ioriatti ha fatto il suo esordio nel torneo paralimpico affrontando la Repubblica di Corea, imponendosi con il punteggio di 7-5.

Una vittoria costruita rubando le mani

Il successo azzurro è stato costruito con determinazione: Bertò e Ioriatti hanno rubato complessivamente cinque mani agli avversari nel corso dell’incontro, dimostrando solidità e capacità di gestione del match fin dalle prime fasi di gioco.

Il programma di oggi

L’avventura paralimpica dell’Italia continua già nella giornata di giovedì 5 marzo con un doppio impegno: alle 10:00 la sfida contro l’Estonia e alle 19:00 quella contro la Cina, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del girone.