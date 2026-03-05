Campionati italiani master indoor ad Ancona: record di iscritti, diretta su Atletica Italiana TV dal 5 all’8 marzo

La 42ª edizione supera il massimo storico con 1.657 iscritti, 3.332 atleti-gara e 398 società. Quattro giorni di gare al PalaCasali con i migliori “over 35” d’Italia, abbinati ai Campionati invernali di lanci.

Evento in diretta streaming gratuita dal 5 marzo a partire dal 5 marzo su ATLETICA TV

Ancona si prepara a riscrivere la storia dei Campionati italiani master indoor. Dal 5 all’8 marzo 2026, la 42ª edizione della rassegna “over 35” — abbinata ai Campionati italiani master invernali di lanci — stabilisce già prima del via un nuovo record assoluto di partecipazione: 1.657 iscritti, 3.332 atleti-gara e 398 società, superando il precedente primato di 1.627 iscritti stabilito appena un anno fa. L’evento prenderà il via il 5 marzo alle 13, con le gare che si svolgeranno al PalaCasali e sulle pedane all’aperto dell’adiacente campo Italico Conti, con diretta streaming gratuita su Atletica Tv per tutte e quattro le giornate.

La rappresentativa marchigiana

Sono 183 gli atleti iscritti in rappresentanza delle Marche, provenienti da 33 società. Tra i nomi di spicco figura il campione mondiale ed europeo master Luigi Del Buono (Sef Stamura Ancona), iscritto sui 1500 e 3000 SM45. Presenti anche alcuni tra i plurivincitori delle passate edizioni: Livio Bugiardini (SM75, Sef Macerata), Valentina Natalucci (SF35, Team Atl. Marche), Giuseppe Miccoli (SM85, Atl. Fano Techfem) e Franco Marcheggiani (SM90, Collection Atl. Sambenedettese).

I protagonisti attesi: record nazionali già migliorati

Numerosi atleti arrivano ad Ancona avendo già riscritto i primati nazionali di categoria in questa stagione. Barbara Martinelli (SF60, Pro Patria Arc Busto Arsizio) ha corso i 400 in 1:04.64 a Padova il 1° febbraio, sfiorando il record europeo W60 (1:04.55). Nel lungo Stefano Tarì (Amatori Atl. Acquaviva) ha aggiornato il limite SM55 in due occasioni fino a 6,05; al femminile Patrizia Pasini (Atl. Leonessa) ha incrementato il record SF65 con 3,86, mentre nella stessa fascia d’età Antonella Sant (Ad Maiora Trieste) ha migliorato il primato dei 60 ostacoli di un secondo e mezzo con 10.52. Dal triplo è arrivato il 9,06 di Susanna Tellini (SF60, Atl. Ambrosiana), nell’alto 1,44 di Monica Buizza (SF60, Atl. Virtus Castenedolo) e nell’asta Daniele Caporale (Atl. Master Trieste) ha eguagliato il record SM55 di 4,10.

I nomi da seguire

La quattro volte campionessa europea outdoor Serena Caravelli (SF45, Atl. Brugnera Friulintagli), reduce dai trionfi di ottobre a Madeira, gareggerà in tre gare individuali: 60, 200 e 60 ostacoli. Nello sprint maschile è iscritto Mario Longo (Atl. Vis Nova), che nella scorsa stagione ha firmato il record mondiale M60 dei 60 indoor con 7.49 proprio sul rettilineo del capoluogo marchigiano.

Tra i medagliati internazionali dell’anno scorso spiccano la campionessa mondiale Mariuccia Quilleri (SF70, Atl. Leonessa) nei 60 metri, il marciatore Edoardo Alfieri (Track & Field Master Grosseto) al debutto nella categoria SM70, Maria Costanza Moroni (SF55, Gs Ermenegildo Zegna) su 60 ostacoli, lungo e pentathlon, la velocista Monica Dessì (SF60, Shardana) e nel pentathlon Ingeborg Zorzi (SF75, Sportclub Merano).

Le storie che fanno la storia

Non possono mancare i protagonisti più iconici. Emma Mazzenga (Atl. Insieme Verona) gareggerà nei 200 SF90 e Carmelo Rado (Olimpia Amatori Rimini) nei lanci SM90: entrambi classe 1933. Il meno giovane in assoluto sarà Angelo Squadrone (SM95, Marathon Club Pisa), 97 anni compiuti da pochi giorni, che ha in programma tre gare: 800, 1500 e 3000 metri.

Per molti atleti, Ancona sarà l’ultimo test prima degli Europei master indoor di Torun, in Polonia, in programma dal 27 marzo al 2 aprile.