Golf

Golf, DP World Tour: lo Joburg Open in diretta su Sky e NOW dal 5 all’8 marzo

Franz Monaco
-
Golf Open de Espana
Mandatory Credit: Photo by Dennis Agyeman/AFP7/Shutterstock (15531144cp) Francesco Laporta of Italy during the Open de España presented by Madrid, R3, golf tournament of DP World Tour at Club de Campo Villa de Madrid on October 11, 2025, in Madrid, Spain. Open de España presented by Madrid R3 - DP World Tour 2025, Spain - 11 Oct 2025

Il grande golf del DP World Tour torna protagonista con lo Joburg Open in programma all’Houghton Golf Club di Johannesburg. In gara anche tre italiani: Francesco Laporta, Renato Paratore e Stefano Mazzoli.

Il DP World Tour fa tappa in Sudafrica con lo Joburg Open

Nuovo appuntamento con il grande golf internazionale su Sky. Da giovedì 5 a domenica 8 marzo torna infatti il DP World Tour 2026 con lo Joburg Open, torneo che si disputerà sul percorso dell’Houghton Golf Club di Johannesburg, in Sudafrica.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con quattro giorni di gara che vedranno impegnati alcuni dei protagonisti del circuito europeo.

Tra i partecipanti ci saranno anche tre italiani: Francesco Laporta, Renato Paratore e Stefano Mazzoli, pronti a contendersi il titolo in uno degli appuntamenti tradizionali del calendario del DP World Tour.

La squadra Sky per il commento

A raccontare le giornate di gara saranno i telecronisti della squadra di Sky Sport: Alessandro Lupi, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Fabrizio Redaelli, che seguiranno tutte le fasi del torneo.

Joburg Open 2026: la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 5 marzo
Dalle 11.30 alle 16.30
📺 Sky Sport Golf

Venerdì 6 marzo
Dalle 11.30 alle 16.30
📺 Sky Sport Golf

Sabato 7 marzo
Dalle 11.00 alle 15.30
📺 Sky Sport Golf

Domenica 8 marzo
Dalle 10.00 alle 15.00
📺 Sky Sport Golf

