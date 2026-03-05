Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: italiani in gara oggi 5 marzo

Giovedì 5 marzo doppio impegno per l’Italia nel wheelchair curling alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Al Cortina Curling Stadium la coppia azzurra Orietta Bertò e Paolo Ioriatti affronta Estonia e Cina nella fase preliminare del torneo.
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: l’Italia torna sul ghiaccio a Cortina
Proseguono le gare delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e nella giornata di giovedì 5 marzo tornano in azione anche gli atleti italiani impegnati nel wheelchair curling.
Il programma si svolge al Cortina Curling Stadium, dove prosegue la fase preliminare del torneo di doppio misto. Per l’Italia scendono nuovamente sul ghiaccio Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, protagonisti di un doppio appuntamento nella stessa giornata.
La coppia azzurra sarà impegnata prima nella sessione mattutina e poi in quella serale, alla vigilia della Cerimonia di Apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici, in programma venerdì 6 marzo all’Arena di Verona.
Doppia sfida per Bertò e Ioriatti
Il programma dell’Italia prevede due partite nella fase a gironi del torneo di wheelchair curling.
Nel primo incontro della giornata Bertò e Ioriatti affronteranno l’Estonia, mentre nella sessione serale sfideranno la Repubblica Popolare di Cina, in due match importanti per la classifica del round robin.
Le gare fanno parte della fase preliminare del torneo paralimpico e contribuiranno a definire le posizioni della classifica in vista delle fasi decisive della competizione.
Paralimpiadi Milano-Cortina: italiani in gara giovedì 5 marzo
10:05 – Wheelchair curling, round robin doppio misto
Italia – Estonia
(Orietta Bertò, Paolo Ioriatti)
19:05 – Wheelchair curling, round robin doppio misto
Italia – Repubblica Popolare di Cina
(Orietta Bertò, Paolo Ioriatti)
Tutti gli orari sono indicati in ora italiana. Il programma può essere soggetto a variazioni.