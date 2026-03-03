Indian Wells, il tabellone di Sinner: primo turno e possibili avversari

La nuova stagione entra nel vivo con Indian Wells: il percorso di Jannik Sinner, chi ha pescato e il possibile tabellone

Il primo Masters 1000 della stagione è alle porte e per Jannik Sinner vuol dire solo una cosa: tornare a vincere e farlo il prima possibile. Dopo alcune settimane difficili e avare di successi, ora l’altoatesino vuole reagire e far ripartire la corsa a Carlos Alcaraz.

E con tabù da sfatare, visto che non è mai riuscito a prevalere in India. Sono stati ufficializzati il tabellone e i possibili avversari di Sinner. Partirà subito contro il vincente tra James Duckworth e un qualifier.

Se non dovessero esserci sorprese, è chiaro che l’australiano sarà il suo primo avversario. Ci sono dei precedenti: Sinner l’ha sfidato e battuto in tre set nel secondo turno degli Australian Open di quest’anno.

Com’è andato il sorteggio di Sinner a Indian Wells

Ai sedicesimi di finale, l’avversario più probabile è Tomas Etcheverry. Nel possibile ottavo di finale gli avversari più probabili sono il russo Karen Khachanov, numero sedici del tabellone, e Tommy Paul, numero 23. La presenza di Joao Fonseca, però, è temibile e potrebbe far cambiare le cose.

Ai quarti di finale, attenzione a Ben Shelton, numero otto, contro cui Sinner ha degli ottimi precedenti e conduce 9-1. In semifinale, si alzerebbe il livello, dato che potrebbe incontrare uno tra Zverev e Musetti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Neanche a dirlo, in finale potrebbe trovare uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. La speranza è che stavolta ci arrivi senza troppi intoppi.