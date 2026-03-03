Sport in tv oggi: calcio protagonista tra Coppa Italia, Premier e Serie C. Finale mondiale per l’Italia nel curling juniores

Dal mattino con lo sci di fondo U23 fino alla notte di Premier League, il palinsesto di martedì 3 marzo offre un programma ricchissimo tra calcio, basket, tennis, ciclismo e sport invernali. Ecco tutti gli eventi in programma oggi, senza eccezioni.
Mattina: sci di fondo e ciclismo
Alle 10:00 spazio ai Mondiali U23 di sci di fondo con le qualificazioni sprint a tecnica libera maschile e femminile da Lillehammer (Norvegia), in diretta streaming su watch.fis-ski.com.
Alle 12:30 si disputano le finali sprint U23, sempre in streaming sulla piattaforma FIS.
Alle 12:35 parte l’Ename Samyn Classic 2026 di ciclismo, con diretta streaming dalle 15:15 su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.
Pomeriggio: finale mondiale nel curling e Serie C
Alle 14:00 l’Italia gioca la finale dei Mondiali juniores maschili di curling contro gli Stati Uniti, in diretta streaming su The Curling Channel.
Alle 15:30 si disputa Savona-Olympic Roma per la Serie A1 di pallanuoto, senza copertura tv o streaming.
Dalle 18:00 grande spazio alla Serie C:
-
Ospitaletto-Pro Patria (Sky Sport Max, SkyGo, NOW)
-
Alcione-Giana Erminio (Sky Sport Uno, Sky Sport 251, SkyGo, NOW)
-
Pergolettese-Pro Vercelli (Sky Sport 252, SkyGo, NOW)
-
Lumezzane-Arzignano (Sky Sport Arena, Sky Sport 253, SkyGo, NOW)
Alle 18:00 anche Hapoel Tel-Aviv-Paris per l’Eurolega di basket, in streaming su EuroLeague TV.
Alle 18:15 riflettori sulla Nazionale femminile di calcio, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 contro la Svezia, in diretta su Rai 2 HD e RaiPlay.
Sera: Serie B, Eurolega femminile e tennis
Alle 19:00:
-
ATP Indian Wells, secondo turno qualificazioni (streaming su YouTube Tennis TV per alcuni campi; Maestrelli-Tirante non prima delle 20:30 italiane)
-
WTA Indian Wells, secondo turno qualificazioni (nessuna copertura tv/streaming)
-
Padova-Svezia per la Serie B (DAZN e LAB Channel)
Alle 19:30 basket femminile con Venezia-Schio di Eurolega, in diretta su RaiSport HD, RaiPlay e YouTube EuroLeague Women.
Alle 20:00 quattro partite di Serie B:
-
Cesena-Monza
-
Virtus Entella-Modena
-
Reggiana-Sudtirol
-
Venezia-Avellino
(tutte in streaming su DAZN e LAB Channel)
Alle 20:30:
-
AN Brescia-Zodiac CNAB per la Champions League di pallanuoto (European Aquatics.tv)
-
Premier League: Bournemouth-Brentford (Sky Sport Arena, SkyGo, NOW)
-
Premier League: Leeds-Sunderland (Sky Sport Mix, SkyGo, NOW)
-
Serie C: Vicenza-Trento (Sky Sport Calcio, 251)
-
Serie C: Albinoleffe-Union Brescia (Sky Sport 252)
-
Serie C: Lecce-Renate (Sky Sport 253)
-
Serie C: Cittadella-Inter U23 (Sky Sport 254)
-
Serie C: Virtus Verona-Novara (Sky Sport 255)
-
Serie C: Triestina-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport 256)
-
Premier League: Everton-Burnley (Sky Sport 257)
-
FA Cup: Port Vale-Bristol City (Discovery+ e DAZN)
Prime time: Coppa Italia, Coppa del Re e Premier
Alle 21:00:
-
Como-Inter per la Coppa Italia, in diretta su Canale 5 HD e Mediaset Infinity
-
Barcellona-Atletico Madrid per la Coppa del Re, in streaming su DAZN
Alle 21:15 chiude la giornata la Premier League con Wolverhampton-Liverpool, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, SkyGo e NOW.