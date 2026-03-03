Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Sport in TV

Sport in tv oggi: calcio protagonista tra Coppa Italia, Premier e Serie C. Finale mondiale per l’Italia nel curling juniores

Franz Monaco
-
FC Internazionale v Como 1907 Serie A
Cristian Chivu, head coach of Fc Internazionale looks on during the Serie A match between FC Internazionale and Como 1907 at Giuseppe Meazza on December 6, 2025 in Milan, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images) . (Photo by sportinfoto/DeFodi Images)

Dal mattino con lo sci di fondo U23 fino alla notte di Premier League, il palinsesto di martedì 3 marzo offre un programma ricchissimo tra calcio, basket, tennis, ciclismo e sport invernali. Ecco tutti gli eventi in programma oggi, senza eccezioni.

Mattina: sci di fondo e ciclismo

Alle 10:00 spazio ai Mondiali U23 di sci di fondo con le qualificazioni sprint a tecnica libera maschile e femminile da Lillehammer (Norvegia), in diretta streaming su watch.fis-ski.com.

Alle 12:30 si disputano le finali sprint U23, sempre in streaming sulla piattaforma FIS.

Alle 12:35 parte l’Ename Samyn Classic 2026 di ciclismo, con diretta streaming dalle 15:15 su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Pomeriggio: finale mondiale nel curling e Serie C

Alle 14:00 l’Italia gioca la finale dei Mondiali juniores maschili di curling contro gli Stati Uniti, in diretta streaming su The Curling Channel.

Alle 15:30 si disputa Savona-Olympic Roma per la Serie A1 di pallanuoto, senza copertura tv o streaming.

Dalle 18:00 grande spazio alla Serie C:

  • Ospitaletto-Pro Patria (Sky Sport Max, SkyGo, NOW)

  • Alcione-Giana Erminio (Sky Sport Uno, Sky Sport 251, SkyGo, NOW)

  • Pergolettese-Pro Vercelli (Sky Sport 252, SkyGo, NOW)

  • Lumezzane-Arzignano (Sky Sport Arena, Sky Sport 253, SkyGo, NOW)

Alle 18:00 anche Hapoel Tel-Aviv-Paris per l’Eurolega di basket, in streaming su EuroLeague TV.

Alle 18:15 riflettori sulla Nazionale femminile di calcio, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 contro la Svezia, in diretta su Rai 2 HD e RaiPlay.

Sera: Serie B, Eurolega femminile e tennis

Alle 19:00:

  • ATP Indian Wells, secondo turno qualificazioni (streaming su YouTube Tennis TV per alcuni campi; Maestrelli-Tirante non prima delle 20:30 italiane)

  • WTA Indian Wells, secondo turno qualificazioni (nessuna copertura tv/streaming)

  • Padova-Svezia per la Serie B (DAZN e LAB Channel)

Alle 19:30 basket femminile con Venezia-Schio di Eurolega, in diretta su RaiSport HD, RaiPlay e YouTube EuroLeague Women.

Alle 20:00 quattro partite di Serie B:

  • Cesena-Monza

  • Virtus Entella-Modena

  • Reggiana-Sudtirol

  • Venezia-Avellino
    (tutte in streaming su DAZN e LAB Channel)

Alle 20:30:

  • AN Brescia-Zodiac CNAB per la Champions League di pallanuoto (European Aquatics.tv)

  • Premier League: Bournemouth-Brentford (Sky Sport Arena, SkyGo, NOW)

  • Premier League: Leeds-Sunderland (Sky Sport Mix, SkyGo, NOW)

  • Serie C: Vicenza-Trento (Sky Sport Calcio, 251)

  • Serie C: Albinoleffe-Union Brescia (Sky Sport 252)

  • Serie C: Lecce-Renate (Sky Sport 253)

  • Serie C: Cittadella-Inter U23 (Sky Sport 254)

  • Serie C: Virtus Verona-Novara (Sky Sport 255)

  • Serie C: Triestina-Dolomiti Bellunesi (Sky Sport 256)

  • Premier League: Everton-Burnley (Sky Sport 257)

  • FA Cup: Port Vale-Bristol City (Discovery+ e DAZN)

Prime time: Coppa Italia, Coppa del Re e Premier

Alle 21:00:

  • Como-Inter per la Coppa Italia, in diretta su Canale 5 HD e Mediaset Infinity

  • Barcellona-Atletico Madrid per la Coppa del Re, in streaming su DAZN

Alle 21:15 chiude la giornata la Premier League con Wolverhampton-Liverpool, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, SkyGo e NOW.

Change privacy settings
×