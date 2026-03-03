Calcio su Sky e NOW: Serie C, Premier League e Bundesliga nel turno infrasettimanale

Dal 3 al 5 marzo in campo la 30ª giornata di Serie C e la 29ª di Premier League, con recupero di Bundesliga. Tutti gli orari e le dirette su Sky e in streaming su NOW.

Settimana di grande calcio nella Casa dello Sport. Da martedì 3 a giovedì 5 marzo Sky e NOW propongono un ricchissimo turno infrasettimanale che abbraccia la Serie C Sky Wifi 2025/2026, la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca, con studi di approfondimento e aggiornamenti continui su Sky Sport 24 e SkySport.it.

SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – 30ª GIORNATA

Tutta la Serie C è in esclusiva su Sky e NOW con le 1.143 partite stagionali, playoff, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi). Da martedì a giovedì si gioca la 30ª giornata.

MARTEDÌ 3 MARZO

Ore 18

Alcione Milano-Giana Erminio – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Pergolettese-Pro Vercelli – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Lumezzane-Arzignano Valchiampo – Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Ospitaletto Franciacorta-Pro Patria – Sky Sport Max e Sky Sport 254

Ore 20.30

L.R. Vicenza-Trento – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

AlbinoLeffe-Union Brescia – Sky Sport 252

Lecco-Renate – Sky Sport 253

Cittadella-Inter U23 – Sky Sport 254

Virtus Verona-Novara – Sky Sport 255

Triestina-Dolomiti Bellunesi – Sky Sport 256

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Ore 18

Pontedera-Juventus Next Gen – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Vis Pesaro-Bra – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Gubbio-Carpi – Sky Sport Max e Sky Sport 253

Ore 20.30

Arezzo-Ternana – Sky Sport Calcio

Ravenna-Pianese – Sky Sport 253

Livorno-Perugia – Sky Sport 254

Torres-Guidonia Montecelio – Sky Sport 255

Pineto-Forlì – Sky Sport 256

Ore 21

Sambenedettese-Ascoli – Sky Sport 252

GIOVEDÌ 5 MARZO

Ore 18

AZ Picerno-Atalanta U23 – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Giugliano-Monopoli – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Carasano-Siracusa – Sky Sport 253

Latina-Sorrento – Sky Sport 254

Ore 20.30

Benevento-Catania – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Casertana-Salernitana – Sky Sport 252

Crotone-Cavese – Sky Sport 253

Potenza-Cosenza – Sky Sport 254

Team Altamura-Foggia – Sky Sport 255

Audace Cerignola-Trapani – Sky Sport 256

PREMIER LEAGUE – 29ª GIORNATA

Turno infrasettimanale anche in Inghilterra.

MARTEDÌ 3 MARZO

Ore 20.30

Bournemouth-Brentford – Sky Sport Arena (telecronaca Massimo Marianella)

Leeds-Sunderland – Sky Sport Mix (Nicola Roggero)

Everton-Burnley – Sky Sport 257 (Matteo Marceddu)

Ore 21.15

Wolverhampton-Liverpool – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (Federico Zancan)

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Ore 20.30 – Diretta Gol (Sky Sport Uno)

Brighton-Arsenal (anche Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – telecronaca Marianella, Diretta Gol Paolo Ciarravano)

Aston Villa-Chelsea (anche Sky Sport 258 – Diretta Gol Nicolò Ramella)

Manchester City-Nottingham Forest (anche Sky Sport 259 – Diretta Gol Gianluigi Bagnulo)

Fulham-West Ham – Diretta Gol Federico Zanon

Ore 21.15

Newcastle-Manchester United (anche Sky Sport 257 – Diretta Gol Filippo Benincampi)

GIOVEDÌ 5 MARZO

Ore 21

Tottenham-Crystal Palace – Sky Sport 257 e Sky Sport 4K (Paolo Ciarravano)

BUNDESLIGA – Recupero 17ª giornata

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Ore 20.30

Amburgo-Bayer Leverkusen – Diretta sul canale YouTube Sky Sport (telecronaca Christian Giordano)

Studi e approfondimenti

Spazio agli studi pre e post partita con “La Casa dello Sport Internazionale”:

Martedì 3 marzo dalle 20 e dalle 23.15 – Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Mercoledì 4 marzo dalle 20 e dalle 23.15 – Federica Lodi e Federico Zancan

Giovedì 5 marzo dalle 20.30 e dalle 23 – Federica Lodi e Stefano Borghi

Dal lunedì al venerdì alle 14 appuntamento con Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini.

Aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport.