Calcio su Sky e NOW: Serie C, Premier League e Bundesliga nel turno infrasettimanale

Dal 3 al 5 marzo in campo la 30ª giornata di Serie C e la 29ª di Premier League, con recupero di Bundesliga. Tutti gli orari e le dirette su Sky e in streaming su NOW.
Settimana di grande calcio nella Casa dello Sport. Da martedì 3 a giovedì 5 marzo Sky e NOW propongono un ricchissimo turno infrasettimanale che abbraccia la Serie C Sky Wifi 2025/2026, la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca, con studi di approfondimento e aggiornamenti continui su Sky Sport 24 e SkySport.it.
SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – 30ª GIORNATA
Tutta la Serie C è in esclusiva su Sky e NOW con le 1.143 partite stagionali, playoff, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi). Da martedì a giovedì si gioca la 30ª giornata.
MARTEDÌ 3 MARZO
Ore 18
-
Alcione Milano-Giana Erminio – Sky Sport Uno e Sky Sport 251
-
Pergolettese-Pro Vercelli – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
-
Lumezzane-Arzignano Valchiampo – Sky Sport Arena e Sky Sport 253
-
Ospitaletto Franciacorta-Pro Patria – Sky Sport Max e Sky Sport 254
Ore 20.30
-
L.R. Vicenza-Trento – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
-
AlbinoLeffe-Union Brescia – Sky Sport 252
-
Lecco-Renate – Sky Sport 253
-
Cittadella-Inter U23 – Sky Sport 254
-
Virtus Verona-Novara – Sky Sport 255
-
Triestina-Dolomiti Bellunesi – Sky Sport 256
MERCOLEDÌ 4 MARZO
Ore 18
-
Pontedera-Juventus Next Gen – Sky Sport Uno e Sky Sport 251
-
Vis Pesaro-Bra – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
-
Gubbio-Carpi – Sky Sport Max e Sky Sport 253
Ore 20.30
-
Arezzo-Ternana – Sky Sport Calcio
-
Ravenna-Pianese – Sky Sport 253
-
Livorno-Perugia – Sky Sport 254
-
Torres-Guidonia Montecelio – Sky Sport 255
-
Pineto-Forlì – Sky Sport 256
Ore 21
-
Sambenedettese-Ascoli – Sky Sport 252
GIOVEDÌ 5 MARZO
Ore 18
-
AZ Picerno-Atalanta U23 – Sky Sport Uno e Sky Sport 251
-
Giugliano-Monopoli – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
-
Carasano-Siracusa – Sky Sport 253
-
Latina-Sorrento – Sky Sport 254
Ore 20.30
-
Benevento-Catania – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
-
Casertana-Salernitana – Sky Sport 252
-
Crotone-Cavese – Sky Sport 253
-
Potenza-Cosenza – Sky Sport 254
-
Team Altamura-Foggia – Sky Sport 255
-
Audace Cerignola-Trapani – Sky Sport 256
PREMIER LEAGUE – 29ª GIORNATA
Turno infrasettimanale anche in Inghilterra.
MARTEDÌ 3 MARZO
Ore 20.30
-
Bournemouth-Brentford – Sky Sport Arena (telecronaca Massimo Marianella)
-
Leeds-Sunderland – Sky Sport Mix (Nicola Roggero)
-
Everton-Burnley – Sky Sport 257 (Matteo Marceddu)
Ore 21.15
-
Wolverhampton-Liverpool – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (Federico Zancan)
MERCOLEDÌ 4 MARZO
Ore 20.30 – Diretta Gol (Sky Sport Uno)
-
Brighton-Arsenal (anche Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – telecronaca Marianella, Diretta Gol Paolo Ciarravano)
-
Aston Villa-Chelsea (anche Sky Sport 258 – Diretta Gol Nicolò Ramella)
-
Manchester City-Nottingham Forest (anche Sky Sport 259 – Diretta Gol Gianluigi Bagnulo)
-
Fulham-West Ham – Diretta Gol Federico Zanon
Ore 21.15
-
Newcastle-Manchester United (anche Sky Sport 257 – Diretta Gol Filippo Benincampi)
GIOVEDÌ 5 MARZO
Ore 21
-
Tottenham-Crystal Palace – Sky Sport 257 e Sky Sport 4K (Paolo Ciarravano)
BUNDESLIGA – Recupero 17ª giornata
MERCOLEDÌ 4 MARZO
Ore 20.30
-
Amburgo-Bayer Leverkusen – Diretta sul canale YouTube Sky Sport (telecronaca Christian Giordano)
Studi e approfondimenti
Spazio agli studi pre e post partita con “La Casa dello Sport Internazionale”:
-
Martedì 3 marzo dalle 20 e dalle 23.15 – Federica Lodi e Paolo Ciarravano
-
Mercoledì 4 marzo dalle 20 e dalle 23.15 – Federica Lodi e Federico Zancan
-
Giovedì 5 marzo dalle 20.30 e dalle 23 – Federica Lodi e Stefano Borghi
Dal lunedì al venerdì alle 14 appuntamento con Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini.
Aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport.