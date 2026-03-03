Speed skating, Mondial allround: Lollobrigida torna in pista dopo le Olimpiadi

Tutte le emozioni di Milano-Cortina 2026 sono ormai relegate nella storia, ma lo speed skating può ripartire con il Mondial allround e Francesca Lollobrigida

Abbiamo ancora negli occhi la grande gioia che ci ha regalato Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano-Cortina, due ori indimenticabili che hanno scritto la storia dello speed skating femminile e che, per molti versi, sono assolutamente inaspettati.

Ma lo sport non si ferma e tutti gli atleti devono guardare oltre, gli appuntamenti non mancano. L’inverno sta per concludersi e, come ogni anno, sta arrivando ai suoi atti conclusivi anche la stagione di speed skating.

Dal 5 all’8 marzo si volta nei Paesi Bassi per i Campionati Mondiali Allround e Sprint 2026, in uno degli scenari più prestigiosi per questo sport: Thialf Arena di Heerenveen, un tempio per la pista lunga internazionale.

Lollobrigida torna in pista dopo aver scritto la storia

È chiaro che comunque vada sarà stata una stagione incredibile per l’Italia. Saranno quattro gli azzurri in pista di fronte al pubblico olandese, tra cui sicuramente Francesca Lollobrigida è quella che calamita maggiormente le attenzioni. Per lei potrebbe essere addirittura l’ultimo anno di una carriera straordinaria.

Ma non bisogna sottovalutare anche Serena Pergher. Dopo il quarto posto olimpico nei 500 metri, ha intenzione di ripetersi e fare ancora meglio, anche perché è una delle migliori su questa distanza.

Non ci sarà Davide Ghiotto, assenza pesante. Daniele Di Stefano, reduce da un quinto e un settimo posto alle Olimpiadi, proverà a fare ancora bene. Occhio a Riccardo Lorello, che dopo il bronzo, ci proverà sulle lunghe distanze.