Indian Wells, i sorteggi di tutti gli italiani: sfortunati Musetti e Berrettini

Gli italiani sono pronti a farsi valere a Indian Wells: cosa è successo ai sorteggi e perché a Musetti e Berettini non è andata così bene

Indian Wells è ormai alle porte e si tratta del primo grande 1000 della stagione, in cui i tennisti italiani cercheranno subito di fare molto bene. Ovviamente la maggior parte delle speranze sono riposte su Jannik Sinner, che proverà a prevalere su Alcaraz e gli altri pretendenti alla vittoria.

Per quanto riguarda l’altoatesino, vi abbiamo già dato un quadro piuttosto dettagliato, ma attenzione anche agli altri Azzurri. Lorenzo Musetti tornerà dopo l’infortunio muscolare agli Australian Open e ha subito intenzione di tornare a vincere. Per lui ci sarà il vincente tra Marton Fucsovics e un qualificato.

Fils sarà il suo potenziale terzo turno, Auger-Aliassime agli ottavi e Zverev potenziale avversario dei quarti di finale. Insomma, non un programma facile, anzi piuttosto pieno di insidie per uno dei principali tennisti italiani.

Da Cobolli a Berrettini: gli avversari degli italiani

Flavio Cobolli troverà il vincente tra Altmaier e Kecmanovic, dopo aver incontrato quest’ultimo ad Acapulco. Se andrà tutto come previsto, se la dovrà vedere con Tiafoe. Agli ottavi possibile incrocio con Zverev.

Luciano Darderi torna dopo la grande vittoria in Cile e si prepara a sfidare al secondo turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Poi c’è grande equilibrio dalla sua parte di tabellone, ma potrebbe spuntarla Bublik.

Non è andata bene a Matteo Berrettini. Il suo esordio sarà contro Mannarino ma poi affronterebbe subito al secondo turno Alexander Zverev.