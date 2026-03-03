Pres. Federcalcio iraniana: “Poche speranze per il Mondiale”. Cosa cambia per l’Italia

Il présidente della Federcalcio iraniana lancia l’allarme verso il prossimo Mondiale: le reali possibilità di un ripescaggio per l’Italia

La grave situazione internazionale impone delle riflessioni anche per quanto riguarda il Mondiale di calcio. Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, il che ha provocato una risposta militare verso le basi americane.

La tensione geopolitica mette a serio rischio la presenza dell’Iran al prossimo Mondiale, sia per quanto riguarda i tesissimi rapporti tra i Paesi, sia perché l’ottenimenti di visti e permessi rischia di diventare una pratica impossibile.

Il presidente della Federcalcio iraniana ha dichiarato nelle ultime ore: “Dopo questo attacco non possiamo guardare alla Coppa del Mondo con speranza”. E ancora: “La questione sarà esaminata dai massimi dirigenti sportivi del Paese e verrà presa una decisione sui prossimi passi”.

Negli scorsi mesi, si è parlato parecchio di un ripescaggio immediato per l’Italia in caso di forfait dell’Iran. Vediamo come stanno realmente le cose sotto questo punto di vista.

Per l’Italia non ci sono certezze: l’obiettivo è qualificarsi attraverso ai playoff

In realtà, l’Italia non può avere alcuna certezza sul fatto che sarebbe ripescata in caso di forfait ufficiale da parte dell’Iran. L’articolo 6.2 del regolamento della Fifa World Cup 2026 chiarisce innanzitutto che la rinuncia da parte dell’Iran potrebbe avere gravi conseguenze.

Si parla addirittura di esclusione da future manifestazioni internazionali, oltre a sanzioni economiche. Il punto è che Infantino potrebbe scegliere liberamente e praticamente senza alcun vincolo chi sarebbe la sostituta dell’Iran. L’Italia potrebbe rientrare nel novero, ma l’unica strada per essere certi del Mondiale è vincere i playoff.