Biathlon, verso la tappa in Finlandia: il programma e il record di Vittozzi

Il biathlon riparte dalla Coppa del Mondo: si vola in Finlandia. Il programma delle Olimpiadi e cosa ha fatto lì Lisa Vittozzi

Il biathlon è stato uno degli sport invernali più seguiti di tutte le Olimpiadi invernali, anche con grandi soddisfazioni per gli atleti azzurri. Su tutte Lisa Vittozzi, che ha portato a casa un oro meraviglioso.

Nelle varie competizioni, è stata protagonista eccellente, tanto da meritarsi l’onore di essere portabandiera alla cerimonia di chiusura dei Giochi. Ma ora le Olimpiadi sono alle spalle, ma la stagione del biathlon non è ancora conclusa, anzi ripartirà dalla Coppa del Mondo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il prossimo evento è in programma da giovedì a domenica per la terzultima tappa dell’inverno, in scena a Kontiolahti, in Finlandia. Giovedì si partirà con l’individuale, sabato la mass start e domenica la staffetta. Questa nazione del Nord Europa ha già ospitato 45 gare femminili.

I precedenti di Vittozzi e come arriva l’Italia

Anche in questo caso, le aspettative per l’Italia sono molte, anche perché la tradizioni delle Azzurre lì non sono affatto di poco conto. Nel complesso sono arrivati 10 podi, ma solo una vittoria.

Oltre ai traguardi di Dorothea Wierer, attenzione a quello che è riuscita a fare Vittozzi. Tra le atlete in attività, è quella che è riuscita ad arrivare tra le prime tre per il maggior numero di volte. Ha portato a casa due argenti e 4 bronzi, nessun oro.

E vedremo se stavolta l’Italia riuscirà ancora una volta a fare bene e svettare nella terzultima tappa di Coppa del Mondo in Finlandia.