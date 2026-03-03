Master Group Sport nuovo official advisor della Federazione Italiana Scherma

Accordo triennale verso Los Angeles 2028: consulenza su brand, sponsorship, marketing ed eventi per valorizzare la disciplina più medagliata dello sport italiano.

La Federazione Italiana Scherma affida a Master Group Sport il ruolo di official advisor per il prossimo triennio. Un’intesa strategica che accompagnerà la FIS nel percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028, con l’obiettivo di rafforzare il brand federale e potenziare l’area commerciale.

L’accordo prevede un’attività di consulenza completa: sviluppo e gestione del marchio, valorizzazione del prodotto commerciale, ricerca e gestione delle sponsorship, oltre al coordinamento delle strategie di marketing e comunicazione. Il focus è chiaro: consolidare l’immagine della scherma italiana e creare nuove opportunità di crescita per l’intero movimento.

Un progetto di sviluppo a lungo termine

Il supporto di Master Group Sport si estenderà dall’organizzazione di eventi sportivi alla promozione di iniziative già avviate e di nuovi progetti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente una disciplina che rappresenta l’eccellenza italiana nel panorama internazionale.

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato di Master Group Sport, ha evidenziato la soddisfazione per l’avvio della collaborazione: “Come Master Group Sport siamo molto contenti di suggellare questo percorso a fianco della Federazione Italiana Scherma. Abbiamo avuto l’onore di supportare la FIS ed i Comitati nell’organizzazione dei Mondiali di Scherma a Milano 2023 e degli Europei di Genova 2025. Ci riconosciamo nei valori che da sempre contraddistinguono la disciplina plurimedagliata e con la nostra esperienza e il nostro know-how lavoreremo insieme per raggiungere importanti obiettivi strategici anche a favore di tutto il movimento. Ringrazio la FIS per la fiducia ed iniziamo questo percorso con grande entusiasmo, sicuri di poter creare sinergie importanti per crescere insieme“.

Sulla stessa linea il presidente federale Luigi Mazzone: “Con grande soddisfazione e orgoglio accogliamo nella famiglia della scherma italiana l’advisor Master Group Sport, una realtà leader per storia e visione. È per noi una collaborazione strategica, e che si rivelerà fondamentale nel percorso di crescita che il Consiglio federale da me presieduto ha inteso intraprendere per valorizzare sempre di più il brand della scherma italiana, esaltando la bellezza e il fascino di questa disciplina. Fin dal Mondiale di Milano 2023 abbiamo toccato con mano competenze, professionalità ed esperienze che Master Group Sport può offrire alla FIS, e siamo certi che questa sinergia arricchirà un movimento che può vantare grandi risultati sportivi ma anche, e soprattutto, un sistema di valori che vogliamo promuovere e diffondere. Perché la scherma non è solo fatta di medaglie: è un’autentica agenzia educativa al servizio della società, che va valorizzata aprendo il nostro mondo a nuovi canali e mercati capaci di creare un circolo virtuoso per il futuro. Ringrazio Master Group Sport per aver intrapreso sin da subito con entusiasmo questa avventura insieme a noi, con la certezza di essere solo all’alba di un percorso importantissimo per tutta la scherma italiana”.

Il profilo di Master Group Sport

Fondata nel 1996, Master Group Sport opera a livello nazionale e internazionale al fianco di istituzioni sportive, leghe e federazioni. L’azienda offre consulenza strategica e gestionale su eventi, marketing e comunicazione, oltre alla gestione dei contratti di sponsorizzazione. Con sedi a Milano, Genova e Roma, la società segue l’intero ciclo di un progetto, dall’ideazione alla realizzazione, con l’obiettivo di accrescere la brand equity dei partner.