Coppa del Mondo sci di fondo, tappa di Lahti: Pellegrino torna sulle nevi del titolo iridato 2017

Undici azzurri convocati per il weekend finlandese: sprint in tecnica libera e 10 km in classica. Federico Pellegrino guida la squadra dove conquistò l’oro mondiale.

La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Lahti, in Finlandia, per un fine settimana che riporta la memoria al 23 febbraio 2017. Proprio su quelle nevi Federico Pellegrino conquistò il titolo mondiale nella sprint in tecnica libera, firmando una delle pagine più importanti della storia azzurra.

Sabato 7 marzo è in programma la sprint skating, mentre domenica 8 marzo si disputerà la 10 chilometri individuale in tecnica classica. Due appuntamenti chiave nella fase conclusiva della stagione.

Pellegrino guida undici azzurri

Il campione valdostano sarà il punto di riferimento del gruppo convocato dal responsabile tecnico Markus Cramer. In campo maschile, oltre a Pellegrino, ci saranno Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Michael Hellweger, Simone Mocellini e Simone Daprà.

Nel settore femminile sono state selezionate Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter.

Per Pellegrino si tratta di un ritorno simbolico: a Lahti nel 2017 vinse l’oro mondiale davanti al russo Sergey Ustiugov e al norvegese Johannes Klæbo, successo bissato l’anno successivo nella medesima prova in Coppa del Mondo.