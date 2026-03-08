Indian Wells, delusione Darderi: Hijikata lo elimina in tre set

È già finito Indian Wells per Luciano Darderi: il tennista italiano è stato eliminato da Rinky Hijikata in tre set. Cosa è successo

Nel tennis ci sono anche le sorprese, addirittura le maledizioni. L’Italia è stata colpita da quella che potrebbe essere ribattezzata la sciagura di Hijikata. Titoli apocalittici a parte, contro ogni pronostico, il tennista australiano, proveniente dalle qualificazioni, è riuscito a eliminare Luciano Darderi in tre set.

Un grande risultato per lui, molto meno per l’italo-argentino, costretto a sorpresa a lasciare Indian Wells al debutto. La maledizione è completa per gli italiani, visto che era stato proprio Hijikata a eliminare il ‘nostro’ Maestrelli, qualificandosi per il secondo turno.

E pensare che era stato Darderi a partire meglio, riuscendo a strappare il servizio all’australiano nel primo set e a portarsi in vantaggio. Ma alla ripresa non c’è stata storia. Hijikata si è portato addirittura sul 4-0 nel secondo set, poi vinto 6-2 in 35 minuti.

Delusione Darderi: è già fuori da Indian Wells

Le cose non sono migliorate nel terzo set, quando l’australiano ha legittimato la superiorità nel cuore del match e ha vinto 6-4. Sono bastate due ore e dieci minuti di gioco per mandare a casa Darderi.

Si tratta di una brutta sorpresa per il tennis italiano, che poteva sicuramente aspettarsi di più dalla testa di serie numero 20. Ma bisogna già guardare avanti, visto che oggi sarà il turno di Jannik Sinner. E lì sì, non sarà ammesso alcun errore a questo punto dell’Atp 1000.