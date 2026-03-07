Paralimpiadi Milano Cortina, il medagliere aggiornato: l’Italia aspetta l’oro

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono appena iniziate, ma l’Italia ha già portato a casa due medaglie

Si è chiusa la prima vera giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo la cerimonia di apertura di ieri sera. E ci sono nazioni che hanno già tentato la fuga, alla ricerca del maggior numero di medaglie possibili.

È impossibile fare una stima su chi vincerà alla fine, ma di sicuro l’Italia si sta subito ben comportando dopo aver fatto molto bene già alle Olimpiadi. Nelle piste di casa, gli Azzurri tenteranno di superare il record del 1994, quando sono riusciti a centrare ben tredici podi.

Da qui al 15 marzo si cercherà di eccellere in diverse discipline per superare questo primato. Intanto, l’antipasto è stato ricco con Giacomo Bertagnolli che, assieme alla guida Andrea Ravelli, nella discesa libera ipovedenti AS3, ha centrato un meraviglioso bronzo. E non solo.

La partenza dell’Italia alle Paralimpiadi e il medagliere

La medaglia più brillante finora è quella di Chiara Mazzei che, in coppia con la guida, ha conquistato l’argento nella discesa libera ipovedenti AS2.

Per il momento, quindi, sono due le medaglie, e che valgono il parziale 11esimo posto nel medagliere. Nel medagliere parziale, comandano Ucraina e Cina, poi Austria e Stati Uniti con due ori. Di seguito la classifica.

1. Ucraina – 6 medaglie (3 oro, 1 argento, 2 bronzo)

2. Cina – 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 2 bronzo)

3. Austria – 2 medaglie (2 oro, 0 argento, 0 bronzo)

4. Stati Uniti – 2 medaglie (1 oro, 1 argento, 0 bronzo)

5. Germania – 4 medaglie (1 oro, 0 argento, 3 bronzo)

6. Norvegia – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)

7. Svezia – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)

8. Svizzera – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)

9. Canada – 3 medaglie (0 oro, 2 argento, 1 bronzo)

10. Francia – 2 medaglie (0 oro, 2 argento, 0 bronzo)

11. ITALIA – 2 medaglie (0 oro, 1 argento, 1 bronzo)

12. Repubblica Ceca – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)

13. Spagna – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)

14. Paesi Bassi – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)

15. Russia – 2 medaglie (0 oro, 0 argento, 2 bronzo)