Atletica, clamoroso sui 100 metri: un 16enne ha chiuso in 9.88. Ma c’è un trucco

L’atletica è rimasta a bocca aperta di fronte alla meravigliosa prestazione di un talento sui 100 metri: un 16enne ha chiuso in 9.88

Lo sport è fatto per il progresso, per non fermarsi mai alla ricerca di un nuovo obiettivo. Ma quanto successo oggi nel mondo dell’atletica ha lasciato in molti senza parole dopo una prestazione assolutamente meravigliosa.

Il protagonista di una prova pazzesca è stato Dillon Mitchell, un ragazzo statunitense che è nato il 4 dicembre 2009, e in prospettiva potrebbe diventare uno dei migliori al mondo.

Di fatto, sta già facendo parlare di sé in tutto il pianeta. Infatti, è sceso ampiamente sotto i dieci secondi da minorenne, fermando il tempo a 9.88. In realtà, però, non è stato tutto merito suo, anche se è sicuramente determinato e velocissimo.

Infatti, ha potuto beneficiare di un vertiginoso vento a favore di 5,8 m/s, ben oltre i 2 m/s previsti da regolamento per giudicare una prestazione ‘legale’. Il suo record personale è comunque di 10.28, segnato meno di un anno fa, con ampi margini di miglioramento.

Non solo Mitchell: occhio all’australiano Gout

Ma tra i minorenni, c’è un altro ragazzo che sta facendo benissimo. Si tratta dell’australiano Gout, classe 2007 che molti esperti trattano come un vero e proprio predestinato.

Ha già corso i 100 metri in 10.00 (0,9 m/s di vento a favore) a metà febbraio a Brisbane. Quasi un segno del destino, visto che si tratta del luogo che ospiterà le Olimpiadi nel 2032. Tra Mitchell e Gout, il mondo dell’atletica spera di vivere una nuova generazione da record.