Sport in tv oggi (domenica 8 marzo): Formula 1, Serie A e Indian Wells. Giornata ricca di eventi LIVE su Sportface TV

Dalla gara del GP d’Australia di Formula 1 al derby Milan-Inter, passando per tennis, sci e biathlon. In evidenza anche gli appuntamenti trasmessi sui canali di Sportface TV con atletica, ginnastica, taekwondo, arrampicata e boxe.

Ricchissima la giornata di domenica 8 marzo per quanto riguarda lo sport in tv. Tra gli appuntamenti principali spiccano la gara del GP d’Australia di Formula 1, le sfide della Serie A, il tennis di Indian Wells e diverse prove di Coppa del Mondo negli sport invernali.

Grande spazio anche agli eventi in diretta sui canali della piattaforma Sportface TV, con cinque appuntamenti in streaming dedicati a atletica, ginnastica artistica, taekwondo, arrampicata sportiva e boxe.

Gli eventi in diretta su Sportface TV

La giornata si apre alle 8.30 con l’atletica, con i Campionati Italiani Individuali e di Società Indoor Master, trasmessi in diretta su Atletica Italiana TV (Sportface TV).

Alle 8.50 spazio alla ginnastica artistica con la Baku FIG Apparatus World Cup, visibile in diretta su Volare TV (Sportface TV).

Alle 9.00 appuntamento con il taekwondo e i Campionati Italiani Cinture Nere Junior, in streaming su Taekwondo Plus (Sportface TV).

Alle 9.30 è la volta dell’arrampicata sportiva con il Campionato Italiano Boulder maschile e femminile da Bressanone: in programma le semifinali maschili e femminili, con finali femminili alle 15.00 e finali maschili alle 17.35, in diretta su Climbing TV (Sportface TV).

Nel pomeriggio, alle 13.30, spazio alla boxe con il Torneo Nazionale Alberto Mura U15 e U17, trasmesso in diretta streaming su Italia Boxe TV (Sportface TV).

Gli altri eventi sportivi in tv

Si parte nella notte con la Coppa del Mondo di snowboard a Sapporo, con halfpipe maschile e femminile alle 4.30 su Discovery Plus e HBO Max.

Alle 5.00 riflettori sulla Formula 1 con la gara del GP d’Australia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, streaming su Sky Go e NOW e in differita alle 14.00 su TV8 e tv8.it.

Alle 8.00 le qualificazioni dello snowboard cross di Coppa del Mondo a Erzurum (senza copertura tv), mentre alle 8.15 si gioca Italia-Inghilterra di hockey su prato femminile nelle qualificazioni ai Mondiali su watch.hockey.

Alle 9.30 inizia lo slalom maschile di Coppa del Mondo di sci alpino a Kranjska Gora, con la prima manche su Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Dalle 9.35 spazio anche alle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, trasmesse su Rai 2 HD, Rai Sport HD e Rai Play nelle diverse fasce orarie della giornata.

Alle 10.00 snowboard cross di Coppa del Mondo a Krynica su Discovery Plus e HBO Max, mentre alle 10.30 la 10 km tecnica classica femminile di sci di fondo a Lahti su Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Alle 10.35 doppio appuntamento: la seconda manche del singolo maschile di slittino ad Altenberg su Discovery Plus e HBO Max e la vertical race degli Europei/Coppa del Mondo di sci alpinismo a Shahdag, senza copertura tv.

Alle 10.45 il superG femminile di Coppa del Mondo di sci alpino in Val di Fassa su Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Alle 11.00 i Mondiali juniores di sci alpino a Narvik con il superG femminile su FIS TV.

Alle 11.40 la seconda manche del singolo femminile di slittino ad Altenberg su Discovery Plus e HBO Max.

Alle 12.15 la 10 km tecnica classica maschile di sci di fondo a Lahti su Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Alle 12.30 si gioca Lecce-Cremonese di Serie A su DAZN e DAZN 1 e nello stesso orario la seconda manche dello slalom maschile di Kranjska Gora su Rai Sport HD, Rai Play, Rai Play Sport 3, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Alle 12.45 spazio all’atletica con i Campionati Italiani di marcia (21 km maschile) su YouTube Nebiolo TV.

Alle 13.05 i Mondiali allround di speed skating a Heerenveen su Rai Play Sport 1, Discovery Plus e HBO Max.

Alle 13.10 il ciclismo con la prima tappa della Parigi-Nizza, visibile dalle 15.20 su Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Alle 13.20 la staffetta mista di slittino di Coppa del Mondo ad Altenberg su Discovery Plus e HBO Max.

Alle 13.30 la staffetta femminile 4×6 km di biathlon a Kontiolahti su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Alle 14.30 la finale della Coppa del Mondo T20 di cricket tra India e Nuova Zelanda su ICC.TV, mentre nello stesso orario a Narvik si disputa lo slalom femminile della combinata a squadre dei Mondiali juniores di sci alpino su FIS TV.

Alle 15.00 doppio appuntamento con la Serie A: Fiorentina-Parma su DAZN e DAZN 1 e Bologna-Verona su DAZN e DAZN 2.

Sempre alle 15.00 il Super Team Large Hill HS130 di salto con gli sci a Lahti su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Alle 16.15 motocross con gara-1 MX2 del GP d’Argentina su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max e mxgp.tv.

Alle 16.30 la finale di Coppa Italia femminile di pallanuoto tra Orizzonte Catania e Trieste su Rai Sport HD e Rai Play.

Alle 16.55 la mass start maschile di biathlon a Kontiolahti su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Alle 17.00 la Superlega di volley con Trentino-Civitanova su DAZN e VBTV, mentre alle 17.00 si gioca anche Treviso-Venezia di basket Serie A su LBA TV.

Alle 17.15 torna il motocross con gara-1 MXGP del GP d’Argentina su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max e mxgp.tv.

Alle 17.30 basket con Udine-Varese su LBA TV.

Alle 18.00 la Serie A con Genoa-Roma su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 (streaming su Sky Go e NOW).

Alle 18.00 anche Verona-Milano di Superlega volley su Rai Play Sport 2 e VBTV e Tortona-Cremona di basket Serie A su LBA TV.

Sempre alle 18.00 il World Baseball Classic con Italia-Gran Bretagna su Sky Sport Max, Sky Go e NOW.

Alle 19.00 il tennis con il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, con Sinner-Shapovalov come terzo match di giornata e Cobolli-Tiafoe non prima delle 2.00, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Alle 19.00 anche il terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells, con Paolini-Tomljanovic, su SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go e NOW.

Alle 19.10 motocross con gara-2 MX2 del GP d’Argentina su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max e mxgp.tv.

Alle 20.10 gara-2 MXGP del GP d’Argentina sugli stessi canali.

Alle 20.30 la Superlega di volley con Modena-Piacenza su DAZN e VBTV.

La giornata si chiude alle 20.45 con il big match di Serie A Milan-Inter, in diretta su DAZN e DAZN 1.