Gp d’Australia, vince Russell: super Mercedes, ma poi ci sono le Ferrari

Le Mercedes dominano il Gp d’Australia: si inizia con la vittoria di Russell, seguito da Antonelli. Subito dopo Leclerc e Hamilton

George Russell domina il Gp d’Australia e si porta subito davanti nella classifica piloti alla prima gara della stagione. L’inglese ha dominato tutto il weekend facendo il vuoto anche nelle qualifiche e ha completato l’opera con una domenica da protagonista all’alba italiana.

Complice anche una strategia non proprio eccezionale da parte della Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono comunque ben comportati, arrivando terzi e quarti, ma dopo i primi giri le Rosse erano davanti, prima di una decisione nei pit stop non proprio eccezionale da parte del muretto che ha permesso alle Mercedes di tornare davanti.

Resta la consapevolezza di poter competere come seconda o terza forza in questa stagione e giocarsela con i favoriti. Il piazzamento a podio è un buon segnale in un’annata particolare e dopo i tanti cambiamenti nel motore e nel regolamento.

Cosa è successo in Australia: disastro Piastri e i tempi

È stato anche il Gran Premio della delusione di Oscar Piastri. Dato come uno dei favoriti, per lui è stato un weekend disastroso. È finito a muro nel giro di installazione e non è riuscito ad arrivare a punti.

La doppietta Mercedes permette alla casa di fare subito un balzo nella classifica costruttori, seguita proprio dalla Ferrari. Di seguito la classifica piloti completa del Gp d’Australia con tutti i tempi.

1 George Russell Mercedes Leader

2 Kimi Antonelli Mercedes +2.974

3 Charles Leclerc Ferrari +15.519

4 Lewis Hamilton Ferrari +16.144

5 Lando Norris McLaren +51.741

6 Max Verstappen Red Bull Racing +54.617

7 Oliver Bearman Haas F1 Team +1 giro

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 giro

9 Gabriel Bortoleto Audi +1 giro

10 Pierre Gasly Alpine +1 giro

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro

12 Alexander Albon Williams +1 giro

13 Liam Lawson Racing Bulls +1 giro

14 Franco Colapinto Alpine +2 giri

15 Carlos Sainz Williams +2 giri

16 Sergio Perez Cadillac +3 giri

17 Lance Stroll Aston Martin +15 giri

18 Fernando Alonso Aston Martin Ritirato

19 Valtteri Bottas Cadillac Ritirato

20 Isack Hadjar Red Bull Racing Ritirato

21 Oscar Piastri McLaren Ritirato

22 Nico Hulkenberg Audi Ritirato