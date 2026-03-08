Serie A, sabato da Champions: Juventus cannibale, Como quarto, l’Atalanta non tiene il passo

I bianconeri demoliscono il Pisa 4-0 e si portano a un punto dalla zona Champions. Il Como batte il Cagliari 2-1 e aggancia la Roma al quarto posto. L’Atalanta rimonta due gol all’Udinese ma il 2-2 non basta per restare in corsa

Tre anticipi del sabato di Serie A che ridisegnano la corsa alle posizioni europee che contano. La Juventus manda un segnale chiaro a tutti, il Como si conferma sorpresa del campionato e l’Atalanta spreca troppo per poter coltivare ancora sogni di quarto posto.

Juventus-Pisa 4-0: Yildiz si sblocca, Spalletti festeggia

Un regalo di compleanno in grande stile. La Juventus travolge il Pisa 4-0 e offre a Luciano Spalletti, che compie 67 anni, la migliore risposta possibile a quattro giornate di digiuno in campionato. La serata è di Kenan Yildiz, che non segnava in Serie A dal 25 gennaio e si riprende la scena con un assist e il gol del 3-0.

Eppure non è una partita senza insidie: il Pisa ci prova subito con Moreo, che incorna sul primo palo ma trova un riflesso provvidenziale di Perin. La Juve gestisce senza brillare, con David che spreca due occasioni nitide prima dell’intervallo. Spalletti corre ai ripari: fuori Gatti e David, dentro Kelly e Boga. La mossa è decisiva. Al 54′ Yildiz taglia al centro, beffa Nicolas e serve Cambiaso per il tap-in dell’1-0. Al 65′ Locatelli ruba palla, colpisce il palo e Thuram è il più lesto sulla ribattuta: 2-0, con l’abbraccio collettivo dedicato all’allenatore. Al 75′ è il momento di Yildiz: dribbling su Coppola e destro violento in rete su assist di Conceicao, uomo ovunque per tutta la serata. Il poker lo firma Boga, entrato dalla panchina: slalom in area, dribbling su Nicolas e destro sul secondo palo. La Juventus è a un solo punto da Como e Roma. Messaggio recapitato.

Como-Cagliari 2-1: Fabregas agguanta il quarto posto

Soffre, sbanda, ma alla fine porta a casa tre punti pesantissimi. Il Como batte il Cagliari 2-1 e si porta momentaneamente al quarto posto in coabitazione con la Roma, impegnata domani a Genova. Decidono Baturina e Da Cunha, con in mezzo il pareggio di Esposito.

I primi quindici minuti sono di studio. Poi un’azione caotica nell’area sarda — rimpalli, nessuna marcatura, palla vagante — regala a Baturina la rete dell’1-0. Il Cagliari risponde e al 30′ Sulemana si divora un’occasione clamorosa su cross di Palestra. Nella ripresa i sardi trovano più spazio e pareggiano al 56′: Palestra sfonda sulla destra, cross sul secondo palo, colpo di testa di Esposito e 1-1. La partita si accende, Nico Paz sfiora il nuovo vantaggio ma Ze Pedro lo mura. Al 76′ la perla di Da Cunha chiude i conti: l’attaccante si accentra dalla destra e lascia partire un mancino perfetto che non lascia scampo a Caprile. Nel finale il Cagliari va vicino al pari con Adopo, fermato da un grande Butez in tuffo. Nonostante la sconfitta, i sardi mantengono almeno tre punti di margine sulla zona retrocessione.

Atalanta-Udinese 2-2: Scamacca non basta, la Champions si allontana

La peggior notizia della serata porta la firma dell’Atalanta, che cede due gol all’Udinese nel primo tempo, rimonta con una doppietta di Scamacca nella ripresa ma non riesce ad andare oltre il 2-2. Un punto che sa di occasione persa nella corsa al quarto posto e che arriva alla vigilia dell’ottavo di Champions contro il Bayern Monaco.

Il primo tempo è da dimenticare per i nerazzurri di Palladino: lenti, imprecisi, incapaci di sfondare il blocco difensivo bianconero. Al 40′ Kristensen punisce su corner con un colpo di testa, complice la marcatura troppo leggera di Kossounou. Nella ripresa Scamacca colpisce subito un palo, ma l’Udinese raddoppia al 55′ con Davis, bravo a pescare l’angolino basso su proseguimento d’azione. Palladino cambia assetto e inserisce Krstovic: la mossa ridà vita all’Atalanta. Scamacca accorcia al 75′ di testa, poi si ripete al 79′ raccogliendo la respinta di Okoye. Nel finale la Dea spinge per la vittoria ma rischia anche di perderla: al 93′ Ekkelenkamp spreca la palla del 3-2 davanti al dischetto. Il pareggio vale il settimo posto a 46 punti: la Champions, adesso, sembra davvero lontana.