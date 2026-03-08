Snowboard, cancellata l’halfpipe a Sapporo: cosa è successo e la classifica

La Coppa del Mondo di snowboard si è spostata a Sapporo, ma le finali maschili e femminili oggi non si sono disputate a causa del maltempo: come cambia la classifica

Gli sport invernali, più di tutti gli altri, devono tenere conto delle avverse condizioni meteo, che spesso influenzano in maniera decisiva le competizioni, altre volte non permettono neanche che si disputino. È esattamente quello che è successo quest’oggi a Sapporo.

Nella notte italiana, infatti, si dovevano disputare infatti le finali della specialità halfpipe sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. L’appuntamento però è saltato per forze di causa maggiore, appunto per via delle condizioni meteo che non hanno permesso lo svolgimento della gara.

La giuria ha provato ad attendere, ha programmato diversi rinvii, in modo da capire se le cose sarebbero potute migliorare, ma alla fine ha preso atto e si è arresa, cancellando l’halfpipe. Il regolamento parla chiaro in questi casi: si prende a riferimento quanto successo nelle qualificazioni.

I podi maschili e femminili nell’halfpipe a Sapporo: le classifiche

Per quanto riguarda gli uomini, in una maniera o nell’altra, a vincere è sempre Yuto Totsuka. Il campione olimpico si è imposto con 91.50, prima dell’australiano Valentino Guseli (89.00) e del connazionale Ryusei Yamada (85.0). Seguono altri due nipponici: Ruka Hirano (78.00) e Shojiro Otsubo (74.75).

Anche per le donne, è vero e proprio dominio giapponese: Mitsuki Ono prima in 87.00, prima di Sena Tomita (78.50). Chiude il podio Sara Shimizu in 78.00. Vista la cancellazione della tappa di Sapporo, ora ne resta solo una per l’halfpipe, quella di Silvaplana in Svizzera dal 25 al 29 marzo.