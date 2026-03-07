World Baseball Classic, l’Italia devasta il Brasile: record per Aldegheri

L’Italia non fallisce l’appuntamento con la vittoria al World Baseball Classic: Samuel Aldegheri trascina gli Azzurri alla vittoria

Il World Baseball Classic ci porta direttamente a Houston. L’Italia oggi era impegnata contro il Brasile in una sfida alla portata degli Azzurri e che, infatti, non ha portato grandi problemi per la nostra Nazionale, anzi.

L’Italia ha iniziato alla grande battendo i verdeoro con l’ampio distacco di 8-0, senza che i sudamericani dessero davvero mai la sensazione di essere in partita. In realtà, i primi inning sono parsi un po’ bloccati e senza che Samuel Aldegheri e compagni riuscissero a trovare punti.

Poi è arrivato il dominio tricolore, a partire dal sesto inning: doppio di Caglianone, poi fuoricampo da due di Dante Nori e anche Dominik Canzone che ha portato in dote altri due timbri. L’ottavo punto è stato firmato ancora da Canzone.

La grande prestazione e il record di Aldegheri

Anche se si considerano le valide, non c’è stata assolutamente partita tra Italia e Brasile. Infatti, la sfida è stata dominata per 12-4, con un Aldegheri in grande spolvero.

L’azzurro ha firmato otto strikeout dei 15 complessivi di squadra. In entrambi i casi, si tratta di un record per il singolo e per l’Italia.

Insomma, gli Azzurri possono guardare con fiducia al prossimo futuro nella competizione. Si riparte domani con la sfida alla Gran Bretagna che dirà ancora tanto delle possibilità per gli uomini allenati da Francisco Cervelli.