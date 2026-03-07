Il programma dell’Italia al Sei Nazioni: ultime speranze per il terzo posto

L’Italia ha centrato un successo incredibile battendo l’Inghilterra nel Sei Nazioni: il programma da qui alla fine e il possibile terzo posto

Nella giornata di oggi, è arrivata una gioia pazzesca per l’Italia al Sei Nazioni. Gli Azzurri del Ct Gonzalo Quesada sono riusciti a battere l’Inghilterra con un meraviglioso 23-18. Si tratta di un successo storico che, come vi abbiamo raccontato, è un primato storico per la nostra selezione.

È ovvi che, a questo punto, ci sia un po’ di acquolina alla gola per capire quale posizione potrà raggiungere l’Italia alla fine del Sei Nazioni. E non manca molto.

Infatti, gli Azzurri sono attesi da un’ultima sfida contro il Galles, che a inizio torneo sarebbe potuta sembrare un testa a testa, ma oggi vede l’Italia come favorita. Infatti, gli avversari sono ultimi, ma con un obiettivo ben preciso per la prossima settimana.

Quando si gioca Galles-Italia e cosa aspettarsi

La sfida tra Galles e Italia è prevista, in trasferta per i ragazzi di Quesada, per sabato 14 marzo alle ore 17.40. I padroni di casa vorranno evitare il cucchiaio di legno e il Whitewash. Non è facile soprattutto per quanto riguarda l’ultimo posto.

Anche perché l’Italia ora può coltivare un sogno: chiudere il Sei Nazioni al terzo posto. Sarà molto difficile riuscirci, vista la concorrenza e l’attuale classifica, ma gli uomini di Quesada non vogliono lasciare nulla di intentato, anzi daranno il tutto per tutto nell’ultima apparizione. Di seguito la classifica attuale del Sei Nazioni.

1 Francia 16 punti (Differenza punti +79)

2 Scozia 16 punti (Differenza punti +21)

3 Irlanda 14 punti (Differenza punti +16)

4 ITALIA 9 punti (Differenza punti -24)

5 Inghilterra 6 punti (Differenza punti +4)

6 Galles 1 punto (Differenza punti -96)