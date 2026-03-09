Indian Wells, Cobolli eliminato da Tiafoe al terzo turno. Paolini vola agli ottavi

Si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione. Tra le donne avanza invece Jasmine Paolini, che supera Ajla Tomljanovic e accede agli ottavi di finale.

Il torneo di Indian Wells regala risultati contrastanti per il tennis italiano. Al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione in corso sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, si interrompe al terzo turno il percorso di Flavio Cobolli, mentre Jasmine Paolini prosegue la sua corsa nel tabellone femminile.

Cobolli eliminato da Tiafoe

Il tennista romano, numero 15 del ranking ATP e del seeding, è stato sconfitto con un netto 6-1 6-2 dallo statunitense Frances Tiafoe, numero 22 del mondo e testa di serie numero 21.

Il match è durato un’ora e otto minuti, con l’americano che ha controllato l’incontro sin dalle prime battute. Per Tiafoe si tratta anche di una sorta di rivincita sportiva dopo la sconfitta subita contro l’azzurro nella finale del torneo di Acapulco.

Paolini conquista gli ottavi

Arrivano invece buone notizie dal torneo femminile grazie a Jasmine Paolini, che centra l’accesso agli ottavi di finale.

La 30enne di Bagni di Lucca, numero 7 del ranking mondiale e del seeding, ha superato nei sedicesimi l’australiana Ajla Tomljanovic, attuale numero 85 del ranking WTA.

La sfida si è conclusa con il punteggio di 7-5 5-7 6-1 dopo due ore e venti minuti di gioco.

La prossima avversaria

Agli ottavi di finale Paolini affronterà la statunitense Talia Gibson, che nel turno precedente ha battuto la danese Clara Tauson con il punteggio di 7-6(2) 4-6 6-4.