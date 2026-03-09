Mazzel si prende l’oro sulle Tofane: rivincita perfetta nel superG paralimpico

Sull’Olympia delle Tofane, la pista simbolo di Cortina, lo sci alpino azzurro trova un’altra giornata da ricordare alle Paraimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Dopo il precedente argento in discesa nella categoria visually impaired, Chiara Mazzel torna al cancellato con un obiettivo chiaro: trasformare la soddisfazione a metà in una vittoria piena. E lo fa nel modo migliore, conquistando l’oro nel SuperG e ribaltando il verdetto della discesa.
La gara: e equilibrio, linee pulite e sorpasso su Aigner
Guidata da Nicola Cotti Cottini, Mazzel interpreta un suerpG da manuale: scorrevole dove serve, precisa nei passaggi che chiedono traiettorie “chirurgiche”, sempre dentro la velocità senza farsi trascinare fuori la linea. Il cronometro premia questa combinazione di coraggio e controllo: 1’14″84 il tempo dell’azzurra, sufficiente per mettersi davanti all’austriaca Veronika Aigner per 0″60.
Il podio si completa con la slovacca Alexandra Rexova, che come in discesa conferma solidità e chiude terza a +4″85, in una gara dove i distacchi pesano e raccontano la qualità della prova di Mazzel.
Le altre azzurre e il valore del successo
L’Italia sfiora il bis di medaglie: Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi, termina quarta e resta ai piedi del podio per 0″90. Un risultato comunque importante, soprattutto considerando che le sue caratteristiche rendono più naturali le discipline tecniche, e che qui si misurava con un superoG dal profilo impegnativo.
Per Mazzel, invece, è anche una vittoria di continuità nella storia paralimpica italiana: il suo oro richiama quello di Silvia Parente a Torino 2006, come un ideale passaggio di consegne in un’altra Paralimpiade ospitata dall’Italia. Con questo successo, l’Italia sale a 4 medaglie complessive (2 ori, un argento e un bronzo), firmando il secondo oro dopo quello di Emanuel Perathoner nello snowboardcross.