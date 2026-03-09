Nba, Boston vince a Cleveland. Doncic trascina i Lakers, Banchero guida Orlando

Notte ricca di partite nella regular season Nba: i Celtics superano i Cavaliers, i Lakers battono New York con un grande Doncic e Orlando domina Milwaukee con 33 punti di Paolo Banchero.

La regular season Nba regala una notte intensa con diverse partite e prestazioni individuali di rilievo. Tra i risultati più importanti spicca il successo esterno dei Boston Celtics, che passano sul campo dei Cleveland Cavaliers con il punteggio di 109-98.

Boston vince a Cleveland

La squadra di Boston ritrova il contributo decisivo del tandem Jaylen Brown – Jayson Tatum, protagonisti rispettivamente con 23 e 20 punti. Importante anche il supporto della panchina con Payton Pritchard, autore di 18 punti e 7 assist.

A Cleveland non bastano i 30 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Donovan Mitchell, né la doppia doppia da 19 punti e 10 assist di James Harden.

Doncic guida i Lakers contro New York

Successo anche per i Los Angeles Lakers, che superano New York con il punteggio di 110-97. Grande protagonista Luka Doncic, autore di 35 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.

Con LeBron James assente, spazio anche alla buona prestazione di Austin Reaves, che contribuisce con 25 punti e 5 assist.

Miami batte Detroit, quarta sconfitta consecutiva per i Pistons

Prosegue il momento difficile di Detroit, che incassa la quarta sconfitta consecutiva cadendo sul parquet di Miami per 121-110.

Negli Heat brillano Tyler Herro con 25 punti e 6 assist e Bam Adebayo con 24 punti e 9 rimbalzi. L’azzurro Simone Fontecchio non entra nelle rotazioni.

Per i Pistons non bastano i 26 punti e 10 assist di Cade Cunningham.

Toronto travolge Dallas, San Antonio segna 145 punti

Netta affermazione dei Toronto Raptors, che dominano Dallas con il punteggio di 122-92 in una gara controllata dall’inizio alla fine. Miglior realizzatore RJ Barrett con 31 punti.

Spettacolo anche nella sfida tra San Antonio e Houston, con gli Spurs che si impongono 145-120 mandando quattro giocatori oltre i 20 punti. Il migliore è Victor Wembanyama, che chiude con 29 punti e 8 rimbalzi. Per i Rockets 23 punti sia per Kevin Durant che per Amen Thompson.

Booker trascina Phoenix, Banchero domina con Orlando

Seconda sconfitta consecutiva per Charlotte, battuta da Phoenix per 111-99. Protagonista Devin Booker, autore di 30 punti e 10 assist.

Prestazione dominante invece per Orlando, che espugna il campo di Milwaukee con un netto 130-91. Grande serata per Paolo Banchero, che realizza 33 punti e 5 rimbalzi in 29 minuti. Per i Bucks si tratta della quinta sconfitta nelle ultime sei partite.

Successi per Portland, Sacramento e New Orleans

Vittoria larga anche per Portland, che supera Indiana per 131-111 grazie ai 28 punti dalla panchina di Scoot Henderson.

Successi casalinghi infine per Sacramento e New Orleans, che hanno la meglio rispettivamente su Chicago e Washington senza particolari difficoltà.

Per i Kings spicca la tripla doppia di Russell Westbrook: 23 punti, 11 rimbalzi e 12 assist.