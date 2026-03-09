Bertagnolli, argento nel Super G paralimpico: è la decima medaglia della carriera

L’azzurro chiude a 16 centesimi dall’oro dell’austriaco Aigner nel Super G vision impaired. Con Ravelli come guida, centra il suo decimo podio paralimpico e porta l’Italia a cinque medaglie a Milano-Cortina.

Giacomo Bertagnolli si conferma protagonista alle Paralimpiadi di Milano-Cortina e sale sul podio nel Super G della categoria vision impaired. L’azzurro, in gara insieme alla guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d’argento chiudendo a soli 16 centesimi dal vincitore, l’austriaco Johannes Aigner, guidato da Nico Haberl.

Una rimonta nella seconda parte del tracciato

La prova di Bertagnolli è stata solida e convincente, con un recupero progressivo nel tratto finale del percorso che gli ha permesso di blindare la posizione sul podio. Il bronzo è andato al canadese Kalle Ericsson con la guida Sierra Smith, staccato di 1.30 dal tempo dell’italiano.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il podio si ripete: stessi protagonisti della discesa

Non è la prima volta in questi Giochi che Bertagnolli, Aigner ed Ericsson si ritrovano sullo stesso podio. Nella discesa, l’azzurro aveva ottenuto il bronzo, con l’austriaco e il canadese davanti a lui. Nel Super G i rapporti di forza tra i tre si sono confermati, con Bertagnolli stavolta capace di superare Ericsson e avvicinarsi ulteriormente all’oro.

Dieci medaglie paralimpiche in carriera

L’argento di oggi porta Bertagnolli a quota dieci podi paralimpici complessivi. Il suo palmarès ai Giochi si compone di:

4 medaglie d’oro

4 medaglie d’argento

2 medaglie di bronzo

Quattro di questi risultati erano arrivati a PyeongChang 2018, altri quattro a Pechino 2022. Milano-Cortina aggiunge ora un bronzo e un argento a una collezione già straordinaria.

Italia quarta nel medagliere

Il risultato di Bertagnolli vale anche per il medagliere azzurro: si tratta del quinto podio dell’Italia in questa edizione delle Paralimpiadi. La nazionale occupa attualmente la quarta posizione nella classifica generale.