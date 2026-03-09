GP Australia, ascolti record per Sky: oltre 729mila spettatori in diretta e +34% rispetto al 2025

Il Gran Premio d’Australia inaugura la nuova stagione di Formula 1 con numeri da record sulla piattaforma Sky. Crescita a doppia cifra su tutti i canali, dalla diretta alla differita su TV8, fino ai social e al sito.

La Formula 1 torna in pista e porta con sé un pubblico in netta crescita. Il Gran Premio d’Australia, primo appuntamento della stagione 2026, ha registrato ascolti record sulla piattaforma Sky, confermando il trend positivo che accompagna il Circus negli ultimi anni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La diretta su Sky: 729mila spettatori e +34%

La gara, trasmessa in diretta esclusiva domenica a partire dalle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, ha totalizzato 729mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 37,3% di share. Il confronto con il primo Gran Premio della stagione precedente è eloquente: la crescita supera il 34%. Il dato include le visioni su big screen e Sky Go.

La differita su TV8: quasi 1,5 milioni di spettatori

Ottimi risultati anche per la messa in onda in differita su TV8, alle 14. La gara vinta da George Russell ha attirato quasi 1 milione e 500mila spettatori medi, con il 12% di share televisivo e una crescita del 20% rispetto all’esordio della stagione 2025.

Online e social: numeri in forte espansione

Il GP d’Australia ha generato oltre 10 milioni di pagine viste su SkySport.it, un risultato raddoppiato rispetto all’anno scorso. Le video views sul sito hanno raggiunto 1,3 milioni. Ancora più marcata la crescita sui canali social di Sky Sport, dove le video views sono arrivate a 42 milioni, con un incremento del 76% rispetto al 2025.