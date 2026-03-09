Sport invernali, il programma della settimana: dieci discipline in gara tra Coppa del mondo, Mondiali juniores e campionati nazionali

Settimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali con competizioni in diverse specialità. Dal sci alpino al biathlon, passando per snowboard, salto con gli sci e sci di fondo: ecco tutte le gare in programma fino a domenica.

La settimana degli sport invernali propone un calendario fitto di appuntamenti con ben dieci discipline impegnate tra Coppa del mondo, Mondiali juniores, Coppe continentali e campionati nazionali. Il programma si sviluppa tra Europa e Nord America e coinvolge sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard, freestyle, skeleton, sci alpinismo e sci di velocità.

Molte competizioni saranno visibili in televisione o in streaming, con diverse gare trasmesse su Rai, Eurosport e piattaforme online dedicate.

Sci alpino

Lun. 09/03/26 – Mondiali juniores – SG maschile Narvik (Nor) – ore 11.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

Lun. 09/03/26 – Mondiali juniores – SG femminile Narvik (Nor) – ore 11.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

Mar. 10/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH femminile Sarentino (Bz)

Mar. 10/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH maschile Sarentino (Bz)

Mer. 11/03/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Courchevel (Fra)

Mer. 11/03/26 – Mondiali juniores – Parallel team Narvik (Nor) – ore 12.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

Mer. 11/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH femminile Sarentino (Bz)

Mer. 11/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH maschile Sarentino (Bz)

Gio. 12/03/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Courchevel (Fra)

Gio. 12/03/26 – Mondiali juniores – GS femminile Narvik (Nor) – ore 10.00 e 13.30

Gio. 12/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG1+SG2 femminile Sarentino (Bz)

Ven. 13/03/26 – Coppa del mondo – SG maschile Courchevel (Fra) – ore 11.00, diretta tv RaiDue ed Eurosport

Ven. 13/03/26 – Mondiali juniores – GS maschile Narvik (Nor) – ore 10.00 e 13.30, diretta streaming watch.fis-ski.com

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – DH maschile Courchevel (Fra) – ore 11.00, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – GS femminile Are (Sve) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 14/03/26 – Mondiali juniores – SL femminile Narvik (Nor) – ore 10.00 e 13.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – SG maschile Courchevel (Fra) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – SL femminile Are (Sve) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Dom. 15/03/26 – Mondiali juniores – SL femminile Narvik (Nor) – ore 10.00 e 13.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

Sci di fondo

Gio. 12/03/26 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Drammen (Nor) – qualificazioni ore 14.00, finali ore 16.30, diretta tv RaiSport e Eurosport

Ven. 13/03/26 – Campionati Italiani under 14 – XCX maschile e femminile Primiero (Tn)

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – 50 km TL maschile Oslo (Nor) – ore 10.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – 50 km TL femminile Oslo (Nor) – ore 10.45, diretta tv RaiSport e Eurosport

Sab. 14/03/26 – Campionati Italiani under 17 – Individuale maschile e femminile Primiero (Tn)

Sab. 14/03/26 – Campionati Italiani under 17 – Staffetta mista TL Primiero (Tn)

Salto con gli sci

Ven. 13/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 16.45, diretta tv Eurosport

Ven. 13/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 16.45, diretta tv Eurosport

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 16.40, diretta tv Eurosport

Sab. 14/03/26 – Alpen Cup – HS109 maschile e femminile Hinterzarten (Ger)

Sab. 14/03/26 – Fesa Cup – HS109 maschile e femminile Hinterzarten (Ger)

Sab. 14/03/26 – Continental Cup – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 17.00

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 14.20, diretta tv Eurosport

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 16.10, diretta tv Eurosport

Dom. 15/03/26 – Alpen Cup – HS109 maschile e femminile Hinterzarten (Ger)

Dom. 15/03/26 – Continental Cup – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 09.00

Dom. 15/03/26 – Fesa Cup – HS109 maschile e femminile Hinterzarten (Ger)

Combinata nordica

Ven. 13/03/26 – Continental Cup – Individual Compact HS130/7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 11.10 e 15.00, diretta tv Eurosport

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile e femminile Oslo (Nor)

Sab. 14/03/26 – Fesa Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Oberhof (Ger)

Sab. 14/03/26 – Fesa Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Oberhof (Ger)

Sab. 14/03/26 – Continental Cup – Team sprint HS130/2×7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 12.20 e 15.00

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS130/10 km maschile Oslo (Nor) – ore 10.30 e 13.15, diretta tv Eurosport

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS130/5 km femminile Oslo (Nor) – ore 11.20 e 13.50, diretta tv Eurosport

Dom. 15/03/26 – Continental Cup – Gundersen HS130/10 km maschile Lahti (Fin) – ore 12.50 e 16.00

Dom. 15/03/26 – Fesa Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Oberhof (Ger)

Dom. 15/03/26 – Fesa Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Oberhof (Ger)

Biathlon

Gio. 12/03/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile Otepae (Est) – ore 15.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 13/03/26 – Coppa del mondo – Sprint femminile Otepae (Est) – ore 15.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Otepae (Est) – ore 13.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biahlonworld.com

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Otepae (Est) – ore 16.00, diretta tv Eurosport e streaming www.biahlonworld.com

Sab. 14/03/26 – Campionati Italiani under 17/under 19 + Coppa Italia senior/under 21 – Staffetta maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – Staffetta singola mista Otepae (Est) – ore 12.35, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – Staffetta singola Otepae (Est) – ore 14.40, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 15/03/26 – Campionati Italiani under 17/under 19 + Coppa Italia senior/under 21 – Individuale maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

Snowboard

Mar. 10/03/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 12.45

Mer. 11/03/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 12.45

Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 10.30

Sab. 14/02/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Val St. Come (Can) – ore 19.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Sab. 14/03/26 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Racines (Ita)

Sab. 14/03/26 – Mondiali juniores – Qualificazioni SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.15

Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 11.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 15/02/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Val St. Come (Can) – ore 18.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 15/03/26 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Racines (Ita)

Dom. 15/03/26 – Mondiali juniores – SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.50

Freestyle

Gio. 11/03/26 – SX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Ita)

Gio. 11/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 11.30

Gio. 12/03/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Ita)

Gio. 12/03/26 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 13.20, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 13/03/26 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Vars (Fra)

Skeleton

Gio. 12/03/26 – Mondiali juniores/under20 – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Gio. 12/03/26 – Mondiali juniores/under20 – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00

Gio. 12/03/26 – Mondiali juniores/under20 – Staffetta a squadre Altenberg (Ger) – ore 09.00

Sci alpinismo

Mer. 11/03/26 – Mondiali Lunghe Distanze – Team Race Areches (Fra)

Gio. 12/03/26 – Mondiali Lunghe Distanze – Team Race Areches (Fra)

Ven. 13/03/26 – Mondiali Lunghe Distanze – Team Race Areches (Fra)

Sab. 14/03/26 – Mondiali Lunghe Distanze – Team Race Areches (Fra)

Dom. 15/03/26 – Campionati Italiani Assoluti – Individuale maschile e femminile Pieve Tesino (Tn)

Sci velocità