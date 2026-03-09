Sportface TVLive
Sport invernali, il programma della settimana: dieci discipline in gara tra Coppa del mondo, Mondiali juniores e campionati nazionali

Franz Monaco
-
GIOCHI OLIMPICI Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Alpine Skiing Women's Slalom Run
Lara Della Mea (ITA) during the Olympic Winter Games Milano-Cortina 2026, Alpine Skiing Women's Slalom - Run 1 on February 18, 2026 at Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina D'Ampezzo

Settimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali con competizioni in diverse specialità. Dal sci alpino al biathlon, passando per snowboard, salto con gli sci e sci di fondo: ecco tutte le gare in programma fino a domenica.

La settimana degli sport invernali propone un calendario fitto di appuntamenti con ben dieci discipline impegnate tra Coppa del mondo, Mondiali juniores, Coppe continentali e campionati nazionali. Il programma si sviluppa tra Europa e Nord America e coinvolge sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, snowboard, freestyle, skeleton, sci alpinismo e sci di velocità.

Molte competizioni saranno visibili in televisione o in streaming, con diverse gare trasmesse su Rai, Eurosport e piattaforme online dedicate.

Sci alpino

  • Lun. 09/03/26 – Mondiali juniores – SG maschile Narvik (Nor) – ore 11.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

  • Lun. 09/03/26 – Mondiali juniores – SG femminile Narvik (Nor) – ore 11.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

  • Mar. 10/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH femminile Sarentino (Bz)

  • Mar. 10/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH maschile Sarentino (Bz)

  • Mer. 11/03/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Courchevel (Fra)

  • Mer. 11/03/26 – Mondiali juniores – Parallel team Narvik (Nor) – ore 12.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

  • Mer. 11/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH femminile Sarentino (Bz)

  • Mer. 11/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH maschile Sarentino (Bz)

  • Gio. 12/03/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Courchevel (Fra)

  • Gio. 12/03/26 – Mondiali juniores – GS femminile Narvik (Nor) – ore 10.00 e 13.30

  • Gio. 12/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG1+SG2 femminile Sarentino (Bz)

  • Ven. 13/03/26 – Coppa del mondo – SG maschile Courchevel (Fra) – ore 11.00, diretta tv RaiDue ed Eurosport

  • Ven. 13/03/26 – Mondiali juniores – GS maschile Narvik (Nor) – ore 10.00 e 13.30, diretta streaming watch.fis-ski.com

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – DH maschile Courchevel (Fra) – ore 11.00, diretta tv Rai Due e Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – GS femminile Are (Sve) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Rai Due e Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Mondiali juniores – SL femminile Narvik (Nor) – ore 10.00 e 13.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – SG maschile Courchevel (Fra) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – SL femminile Are (Sve) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

  • Dom. 15/03/26 – Mondiali juniores – SL femminile Narvik (Nor) – ore 10.00 e 13.00, diretta streaming watch.fis-ski.com

Sci di fondo

  • Gio. 12/03/26 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Drammen (Nor) – qualificazioni ore 14.00, finali ore 16.30, diretta tv RaiSport e Eurosport

  • Ven. 13/03/26 – Campionati Italiani under 14 – XCX maschile e femminile Primiero (Tn)

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – 50 km TL maschile Oslo (Nor) – ore 10.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – 50 km TL femminile Oslo (Nor) – ore 10.45, diretta tv RaiSport e Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Campionati Italiani under 17 – Individuale maschile e femminile Primiero (Tn)

  • Sab. 14/03/26 – Campionati Italiani under 17 – Staffetta mista TL Primiero (Tn)

Salto con gli sci

  • Ven. 13/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 16.45, diretta tv Eurosport

  • Ven. 13/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 16.45, diretta tv Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 14.30, diretta tv Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 16.40, diretta tv Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Alpen Cup – HS109 maschile e femminile Hinterzarten (Ger)

  • Sab. 14/03/26 – Fesa Cup – HS109 maschile e femminile Hinterzarten (Ger)

  • Sab. 14/03/26 – Continental Cup – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 17.00

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 14.20, diretta tv Eurosport

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 16.10, diretta tv Eurosport

  • Dom. 15/03/26 – Alpen Cup – HS109 maschile e femminile Hinterzarten (Ger)

  • Dom. 15/03/26 – Continental Cup – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 09.00

  • Dom. 15/03/26 – Fesa Cup – HS109 maschile e femminile Hinterzarten (Ger)

Combinata nordica

  • Ven. 13/03/26 – Continental Cup – Individual Compact HS130/7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 11.10 e 15.00, diretta tv Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round maschile e femminile Oslo (Nor)

  • Sab. 14/03/26 – Fesa Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Oberhof (Ger)

  • Sab. 14/03/26 – Fesa Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Oberhof (Ger)

  • Sab. 14/03/26 – Continental Cup – Team sprint HS130/2×7,5 km maschile Lahti (Fin) – ore 12.20 e 15.00

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS130/10 km maschile Oslo (Nor) – ore 10.30 e 13.15, diretta tv Eurosport

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS130/5 km femminile Oslo (Nor) – ore 11.20 e 13.50, diretta tv Eurosport

  • Dom. 15/03/26 – Continental Cup – Gundersen HS130/10 km maschile Lahti (Fin) – ore 12.50 e 16.00

  • Dom. 15/03/26 – Fesa Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Oberhof (Ger)

  • Dom. 15/03/26 – Fesa Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Oberhof (Ger)

Biathlon

  • Gio. 12/03/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile Otepae (Est) – ore 15.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

  • Ven. 13/03/26 – Coppa del mondo – Sprint femminile Otepae (Est) – ore 15.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Otepae (Est) – ore 13.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biahlonworld.com

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Otepae (Est) – ore 16.00, diretta tv Eurosport e streaming www.biahlonworld.com

  • Sab. 14/03/26 – Campionati Italiani under 17/under 19 + Coppa Italia senior/under 21 – Staffetta maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – Staffetta singola mista Otepae (Est) – ore 12.35, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – Staffetta singola Otepae (Est) – ore 14.40, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

  • Dom. 15/03/26 – Campionati Italiani under 17/under 19 + Coppa Italia senior/under 21 – Individuale maschile e femminile Forni Avoltri (Ud)

Snowboard

  • Mar. 10/03/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 12.45

  • Mer. 11/03/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 12.45

  • Sab. 14/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 10.30

  • Sab. 14/02/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Val St. Come (Can) – ore 19.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

  • Sab. 14/03/26 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Racines (Ita)

  • Sab. 14/03/26 – Mondiali juniores – Qualificazioni SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.15

  • Dom. 15/03/26 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 11.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

  • Dom. 15/02/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Val St. Come (Can) – ore 18.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

  • Dom. 15/03/26 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Racines (Ita)

  • Dom. 15/03/26 – Mondiali juniores – SBX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.50

Freestyle

  • Gio. 11/03/26 – SX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Ita)

  • Gio. 11/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 11.30

  • Gio. 12/03/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Ita)

  • Gio. 12/03/26 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 13.20, diretta tv RaiSport ed Eurosport

  • Ven. 13/03/26 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Vars (Fra)

Skeleton

  • Gio. 12/03/26 – Mondiali juniores/under20 – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 09.00

  • Gio. 12/03/26 – Mondiali juniores/under20 – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 09.00

  • Gio. 12/03/26 – Mondiali juniores/under20 – Staffetta a squadre Altenberg (Ger) – ore 09.00

Sci alpinismo

  • Mer. 11/03/26 – Mondiali Lunghe Distanze – Team Race Areches (Fra)

  • Gio. 12/03/26 – Mondiali Lunghe Distanze – Team Race Areches (Fra)

  • Ven. 13/03/26 – Mondiali Lunghe Distanze – Team Race Areches (Fra)

  • Sab. 14/03/26 – Mondiali Lunghe Distanze – Team Race Areches (Fra)

  • Dom. 15/03/26 – Campionati Italiani Assoluti – Individuale maschile e femminile Pieve Tesino (Tn)

Sci velocità

  • Sab. 14/03/26 – Mondiali seniores – Run maschile e femminile Vars (Fra) – ore 09.45 e 11.15

  • Sab. 14/03/26 – Mondiali juniores – Gara maschile e femminile Vars (Fra) – ore 09.45 e 11.15

