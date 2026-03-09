Tirreno-Adriatico 2026, si parte col cronometro: Ganna “contro tutti” a Lido di Camaiore

La Tirreno-Adriatico 2026 alza il sipario come da tradizione: cronometro individuale d’apertura a Lido di Camaiore, con partenza del primo corridore alle 12.40 e arrivo dell’ultimo previsto intorno alle 15.40.

Una tappa breve ma tutt’altro che banale, perché assegna la prima maglia di leader e può già dare indicazioni interessanti anche per chi guarda alla classifica generale.

Percorso: 11,5 km piatti, ma il vento può fare la differenza

Il tracciato misura 11,5km, è totalmente pianeggiante e con pochi cambi di direzione: un terreno perfetto per i cronoman puri, dove contano posizione, potenza e scorrevolezza.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Proprio perché il percorso “dice poco” dal punto di vista altimetrico, l’elemento tattico può diventare il meteo: se il vento dovesse cambiare nel corso del pomeriggio, la stratlist e l’orario di partenza potrebbero incidere parecchio sul risultato finale.

Favoriti e programmazione TV: Ganna a caccia del poker

Il nome in cima alla lista è quello di Filippo Ganna, che pinta al poker a Camaiore: ha già vinto qui tre vuole nelle ultime quattro edizioni e riparte con i galloni di campione italiano della specialità. Ma non sarà una passerella: tra i rivali indicati ci sono Ethan Hayter e Primoz Roglic, sempre pericoloso quando si tratta di guadagnare secondi “gratis”.

Sullo sfondo, già oggi può aprirsi una prima schermaglia per la generale: Antonio Tiberi proverà a costruirsi margine su Isaac del Toro, indicato tra i più attesi per il successo finale. Per seguirla: diretta Rai 2 dalle 15:00, streaming Rai Play Sport 1 ed Eurosport dalle 13:05, oltre alla diretta testuale.