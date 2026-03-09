Italia pigliatutto a Bouillargues: poker azzurro nella scherma per non vedenti

A Bouillargues l’Italia della Scherma Non Vedenti ha lasciato l segno nella settima edizione dell’International Meeting for Blind and Visuali Impaired: quatto gare, quattro successi.

Un dominio totale, impreziosito dal fatto che l’evento è diventato ancora più competitivo e “globale”, con atleti non solo in Italia, Francia e Spagna, ma anche da Svezia e Stati Uniti.

Di Maio e Petrillo: bis individuale nella sfida Italia-Francia

Nella prove individuali si è riproposta la classica rivalità italo-francese, e gli azzurri hanno risposto con personalità. Daphne Petrillo, già vincitrice l’anno scorso, ha confermato lo status battendo in fiale la francese Camille Couston per 15-11. Dietro di lei, doppio bronzo tricolore con Simonetta Pizzuti e Silvia Tombolini, mentre Veronica Tartaglia ha chiuso sesta e Samantha De Rosa undicesima.

Al maschile, copione simile: Natale Di Maio ha replicato il successo del 2025 superando nell’atto decisivo il francese Raphael Brendle, ancora 15-11, e salendo sul gradino più alto del podio. Terzo posto per Massimo Mercurio Miranda, con buoni piazzamenti anche per gli italiani: Hongwei Frizzo quinto, Roberto Romoli sesto e Pietro Palumbo settimo.

Team event: altre due vittorie e il “messaggio” di Puglisi

Il poker si è completato nelle gare a squadre. Tra le donne, successo del duo Tombolini.Tartaglia, con un’altra formazione azzurra seconda (Pizzuti-Petrillo-De Rosa). Tra gli uomini, trionfo della coppia Di Maio-Frizzo in finale contro la Francia.

Il referente di settore Giancarlo Puglisi ha sottolineato non solo l’importanza dei risultati, ma anche il valore del confronto tecnico internazionale e l’efficacia del regolamento costruito congiuntamente da Italia e Francia, indicando come obiettivo l’allargamento e sempre più Paesi extraeuropei. Con lui nello staff i tecnici Marcella Li Brizzi e Lorenzo Radice, mentre in quota FIS è stato apprezzato l’arbitro Vito Vittorio Napoli.