Indian Wells, Alcaraz vola ai quarti e Djokovic esce: Draper elimina il serbo

Il numero uno del mondo domina Ruud e centra i quarti per il quinto anno consecutivo. Sorpresa nel torneo con l’eliminazione di Novak Djokovic, battuto al terzo set dal campione uscente Jack Draper.

Prosegue senza ostacoli il cammino di Carlos Alcaraz al “BNP Paribas Open” di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione in corso sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden. Il numero uno del mondo ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando nettamente Casper Ruud.

Alcaraz domina Ruud

Il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-1 7-6(2), centrando il sesto successo in sette confronti diretti con il norvegese.

Per Alcaraz si tratta della quinta qualificazione consecutiva ai quarti di finale nel torneo californiano. Il murciano continua inoltre la sua striscia perfetta di risultati nel 2026: ha infatti vinto tutti i 15 match disputati dall’inizio dell’anno.

Nel prossimo turno lo spagnolo affronterà Cameron Norrie, l’ultimo giocatore – ad eccezione di Jannik Sinner – ad averlo battuto negli ultimi mesi. Il britannico, campione a Indian Wells nel 2021, lo aveva infatti sconfitto in tre set al Masters 1000 di Parigi nell’ottobre scorso.

Djokovic eliminato da Draper

La sorpresa della giornata arriva invece dal tabellone maschile con l’eliminazione di Novak Djokovic.

Il serbo è stato battuto dal campione uscente Jack Draper, testa di serie numero 14 del torneo. Il britannico ha vinto una sfida molto equilibrata con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(5).

Il 24enne di Sutton accede così ai quarti di finale, dove affronterà Daniil Medvedev.

Rybakina e Svitolina ai quarti nel tabellone femminile

Nel torneo femminile avanzano ai quarti di finale Elena Rybakina ed Elina Svitolina, entrambe qualificate dopo il ritiro delle rispettive avversarie.

L’ucraina Svitolina, testa di serie numero 9, era avanti 6-1 1-1 quando Katerina Siniakova ha dovuto abbandonare l’incontro, probabilmente provata dalle precedenti sfide disputate contro Fernandez e Andreeva.

Anche Rybakina, terza testa di serie del tabellone, ha beneficiato del ritiro della sua avversaria Sonay Kartal, fermatasi per un problema alla schiena mentre il punteggio era 6-4 4-3.

Nei quarti di finale Svitolina affronterà Iga Swiatek, mentre Rybakina se la vedrà con Jessica Pegula.