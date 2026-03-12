Trampolino elastico, azzurri in Coppa del Mondo ad Alkmaar: debutto stagionale per la Tramp-Italy

La Nazionale italiana di trampolino elastico impegnata il 12 e 13 marzo nei Paesi Bassi nel circuito FIG. Convocati cinque atleti per la tappa di Alkmaar, primo banco di prova dell’anno in vista degli appuntamenti internazionali della stagione.
Si apre la stagione internazionale della Coppa del Mondo di trampolino elastico con la tappa di Alkmaar, nei Paesi Bassi. Il circuito FIG farà infatti tappa nella terra dei tulipani il 12 e 13 marzo, segnando uno dei primi appuntamenti di rilievo dopo l’apertura di Baku, in Azerbaigian, a fine febbraio.
Per la Tramp-Italy sarà il debutto stagionale sul palcoscenico internazionale, un test importante per iniziare a misurarsi con i migliori specialisti della disciplina.
I convocati dell’Italia
Per la trasferta olandese il direttore tecnico nazionale Giuseppe Cocciaro ha convocato cinque atleti che rappresenteranno l’Italia nella competizione.
I ginnasti selezionati sono:
-
Leonardo Van Tien Cagnasso (SG Torino)
-
Marco Lavino (Ginnastica Brindisi)
-
Samuele Patisso Colonna (SG Milano)
-
Letizia Radaelli (SG Milano)
-
Marco Tonelli (Alma Juventus Ginnastica)
Lo staff della Nazionale
A guidare la delegazione italiana saranno i tecnici Andrea Anceschi, nel ruolo di responsabile facente funzione della squadra, e Martina Murgo.
Come ufficiale di gara è stata designata Giorgia Giampieri.
Prima tappa della stagione FIG
La due giorni di Alkmaar rappresenta il primo banco di prova dell’anno per la Nazionale italiana di trampolino elastico nel circuito FIG.
La competizione segna l’inizio di una stagione che porterà gli atleti azzurri ad affrontare numerosi appuntamenti internazionali, tra punteggi e confronti con i migliori interpreti della disciplina.
Gli obiettivi della stagione
Tra gli eventi più attesi del calendario spicca la World Cup di Riccione, in programma nel primo fine settimana di ottobre, che rappresenterà uno dei momenti più importanti dell’annata.
La stagione sarà inoltre caratterizzata da altri appuntamenti di rilievo, tra cui gli Europei di aprile a Portimão, oltre al percorso di avvicinamento ai Mondiali di Nanjing, in Cina.
Il percorso verso Los Angeles 2028
La squadra guidata dal DTN Giuseppe Cocciaro, con la collaborazione del direttore sportivo Ermes Cassani e della responsabile nazionale di giuria Francesca Beltrami, aveva chiuso il 2025 con i Campionati del mondo di Pamplona.
La rassegna iridata aveva fornito diverse indicazioni utili per il lavoro della Nazionale nella road to Los Angeles 2028, percorso che prosegue ora attraverso le tappe della Coppa del Mondo e le principali competizioni internazionali della disciplina.