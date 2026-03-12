Taekwondo, Simone Alessio numero uno nel ranking olimpico dei pesi massimi

L’azzurro conquista la vetta della classifica nella categoria +80 kg in meno di diciotto mesi dal passaggio di peso. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 continua la sua scalata verso Los Angeles 2028.

Simone Alessio raggiunge la vetta del ranking olimpico di taekwondo nella categoria pesi massimi (+80 kg). Un traguardo importante per l’atleta azzurro, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e vice campione del mondo, che ha conquistato il primato in meno di diciotto mesi dal debutto nella nuova categoria.

Il passaggio nei pesi massimi

Il 25enne calabrese ha deciso di misurarsi nella categoria regina dopo aver dominato per quasi due anni la classifica mondiale della -80 kg, divisione in cui aveva conquistato i principali titoli internazionali.

Il cambio di categoria non ha rallentato la sua crescita: Alessio è riuscito infatti a scalare rapidamente le gerarchie dei pesi massimi, arrivando al vertice della classifica in tempi molto brevi.

Un passo importante verso Los Angeles 2028

Il raggiungimento della prima posizione nel ranking olimpico rappresenta uno snodo significativo nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il risultato conferma Alessio tra gli atleti più dominanti della sua generazione, non solo nel taekwondo ma anche nel panorama sportivo italiano.

Le parole del direttore tecnico Nolano

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore tecnico della Nazionale Claudio Nolano, che ha evidenziato la continuità di rendimento dell’atleta azzurro.

“La continuità di Simone è disarmante, da quando è entrato nell’élite mondiale non ha mai abbandonato i vertici. Il numero uno nel ranking mondiale, raggiunto in così poco tempo in una nuova categoria, è la prova del suo valore assoluto. Risultati come l’oro al Grand Prix Challenge di Charlotte e l’argento mondiale confermano che siamo sulla strada giusta, anche se non siamo ancora al top della forma. Merito a Simone e a uno staff federale che non si accontenta mai e punta sempre al massimo”.