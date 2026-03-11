Coppa Italia Speed 2026, 1ª tappa a Brugherio: semifinali e finali in diretta su Climbing TV

Sabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17. Semifinali alle 17.45 e finali alle 20.00 in diretta live su Climbing TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV.
Torna puntuale come da tradizione l’appuntamento con la Coppa Italia Speed di arrampicata sportiva. Sabato 14 marzo la Big Walls di Brugherio, in provincia di Milano, ospiterà la prima tappa del circuito 2026, organizzato dalla FASI — Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. In gara le categorie giovanili U15 e U17.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il programma del 14 marzo
La giornata entra nel vivo nel pomeriggio con le semifinali alle 17.45, seguite dalle finali alle 20.00. Entrambe le fasi saranno trasmesse in diretta live su Climbing TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV.
Come partecipare e dove seguire le gare
Le società possono iscriversi tramite il gruppo WhatsApp per gli eventi nazionali 2026. Il programma completo della manifestazione è scaricabile sul sito ufficiale della federazione federclimb.it.